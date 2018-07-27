Не выбрасывайте арбузные корки! Их можно приготовить

АРБУЗНЫЙ Компот Если вы ищете что-то новое и необычное и готовы к интересным сочетаниям вкусов — этот напиток вам обязательно понравится. Вам понадобятся:

100 г арбузных корок; 1 л воды; половина лимона; сахар по вкусу.

Инструкция

Чтобы компот приобрел нежный аромат и вкус арбуза, вам понадобятся корки с небольшим количеством мякоти на них. А вот зеленую твердую кожицу лучше очистить. Нарежьте подготовленные корки на брусочки, выложите их в кастрюлю и добавьте к ним половинку небольшого лимона, порезанного на кружочки. Залейте продукты водой и варите в течение 5-6 минут после закипания. После того, как корки станут мягкими, а компот приобретет розоватый цвет и характерную кислинку, добавьте в него необходимое количество сахара и снимите с огня.

Закуска из маринованных арбузных корок Корки в маринаде получаются хрустящими и с приятной кислинкой. Их можно добавлять в салаты вместо корнишонов или есть как самостоятельное блюдо. Вам понадобятся:

1 кг очищенных арбузных корок; 1 ч.л. семян горчицы; 6 горошинок черного перца; 2 ст.л. соли; 2 зубчика чеснока; 1 л воды; 2 лавровых листа; 2,5 ст.л. сахара; 100 мл столового уксуса.

Инструкция

Очистите арбузные корки от зеленой шкурки и нарежьте вытянутыми брусочками. Залейте их водой и кипятите в течение 15-20 минут, пока корки не станут мягкими (но не разваривайте их, иначе в готовом виде они не будут хрустеть). Слейте воду и дайте коркам немного остыть. В это время подготовьте маринад. Растворите в 1 л воды соль, сахар и уксус, добавьте зерна горчицы, черный перец, лавровый лист и мелко нарезанный чеснок. Доведите смесь до 100 градусов. После этого выложите в нее полуготовые корки и проварите их еще около 7 минут до того момента, как они станут прозрачными. Остудите маринад — закуска готова!

Варенье «Деликатесное» Это варенье — настоящее наслаждение для любого сладкоежки. Узнать в нем арбуз довольно трудно, и вообще оно мало похоже на все, что вы пробовали до этого. Готовить обязательно! Вам понадобятся:

1,2 кг сахара; 1 ч.л. соды; 1 стакан кипятка; 1,5 г ванильного сахара; 1 кг очищенных арбузных корок.

Инструкция

Очистите корочки от жесткой зеленой кожицы и остатков мякоти. Для варенья вам нужна «золотая» середина — твердая часть арбузной корочки. Если не обрезать мякоть, варенье может получиться водянистым. Очищенные корочки нарежьте маленькими брусочками и сложите в кастрюлю. Подготовьте заливку: растворите в одном стакане кипятка 1 ч.л. соды, а затем добавьте к смеси еще 5 стаканов холодной воды. Залейте корочки этим раствором и оставьте размокать на 5-6 часов. По окончании этого времени слейте содовый раствор, промойте корки и залейте их чистой водой на 30 минут. Потом снова промойте корки и снова оставьте их в чистой воде на 30 минут. За это время подготовьте сахарный сироп. Растворите 600 г сахара в 3 стаканах воды и доведите смесь до кипения. Выложите в него чистые корочки и варите их в течение получаса. Выключите огонь и дайте варенью отстояться около 12 часов. Добавьте оставшиеся 600 г сахара и варите корочки в течение получаса. Сняв кастрюлю с огня, снова оставьте их на 12 часов. В третий раз варенье нужно кипятить не менее 20 минут. Теперь в него можно по вкусу добавить лимонную кислоту, ванилин на кончике ножа и сок мякоть лимона. Лимонно-арбузные цукаты Не знаем, можно ли назвать такие цукаты полезным перекусом, но оторваться от них невозможно. Лучше любых конфет! Вам понадобятся:

корка одного 4-килограммового арбуза; 1 кг сахара; сок одного лимона. Инструкция

Очистите корочки от зеленой кожицы и остатков мякоти. Нарежьте их на небольшие брусочки. Закипятите воду и добавьте в нее несколько ложек лимонного сока. Разделите нарезанные корочки на несколько партий. Каждую из них необходимо ошпарить кипятком (подержать в кастрюле 1-2 минуты), выложить на дуршлаг и промыть холодной водой. Подготовьте сироп: растворите в 0,5 литрах воды 750 г сахара. Залейте этой смесью будущие цукаты и проварите их в течение 15 минут. Дайте им настояться в течение 10 часов. Проварите корочки еще пару раз, каждый раз оставляя их на 8-10 часов. Готовые корки выложите на дуршлаг, чтобы вся лишняя жидкость стекла. Подсушите цукаты в духовке при температуре 40 градусов до карамелизации (образования твердой корочки из расплавленного сахара). На это может понадобиться около часа. Цукаты почти готовы. Осталось их остудить и посыпать сахарной пудрой, чтобы при хранении они не слиплись и не отсырели.