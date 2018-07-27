Алкословарь: как правильно говорить о вине

Если знание всех сортов пива в ближайшем баре — не то, чем хочется блеснуть перед знакомыми, то умение рассуждать о вине выдает в тебе истинную леди. Чтобы рассказать о своих винных предпочтениях, не нужен многолетний опыт или специальное образование. Достаточно добавить в свой словарный запас несколько основных терминов. Мой краткий гид и немного практики помогут тебе правильно выразить свою любовь к лучшему из напитков.

Кислое

Что это значит: яркий освежающий вкус, от которого хочется немного сморщиться. Чувствуется на сторонах неба и под языком. Показатель кислотности — одна из ключевых характеристик вина. Винная кислота помогает уравновесить сладость и крепость напитка. Наибольшей кислотностью обладают белые вина. Совет: кислые вина хорошо сочетаются с такими же легкими и свежими продуктами: рыбой или овощами. Как не надо говорить: «Что это за кислятина, принесите мне Кагор». Как надо говорить: «В такую жару я могу пить только Совиньон Блан».

Минеральное

Что это значит: у термина «минеральность» в отношении вина есть несколько разных трактовок. Чаще всего так говорят о вине с солоноватым вкусом и специфическим морским запахом. Совет: вина с ярко выраженной минеральностью великолепно сочетаются с морепродуктами. Как не надо говорить: «У этого Шабли такой вкус, будто я лизнула камень со дна океана». Как надо говорить: «У этого вина оригинальный вкус из-за минеральности».

Сладкое

Что это значит: в вине с низким соде ржанием алкоголя больше остаточного сахара. Он ощущается на кончике языка. Совет: чем выше содержание алкоголя, тем более сухим будет вино. Как не надо говорить: «Рислинг слишком сладкий для меня». Как надо говорить: «Мне нужен рислинг с содержанием алкоголя ниже 11%».

Фруктовое

Что это значит: вино с высоким содержанием алкоголя и сладким ароматом, который не ощущается на кончике языка. Сладость чувствуется больше в запахе, чем во вкусе. Совет: если ты не чувствуешь приторный вкус, но ощущаешь, что вино сладкое, опиши его, как фруктовое. Как не надо говорить: «Я люблю, чтобы вино было сладким, но не приторным». Как надо говорить: «Я предпочитаю фруктовые вина».

Тело вина

Что это значит: одна из основных характеристик вина, которая ощущается с первого глотка. Это плотность напитка, то, насколько легкий он или тяжелый. Тело вина познается осязательно, а не с помощью вкуса или аромата. Совет: когда пытаешься определить тельность вина, проведи ассоциацию с молоком — это обезжиренное, 1%-ое молоко или сливки? Кроме того, обращай внимание на процент алкоголя — чем он больше, тем вино плотнее. Как не надо говорить: «Красное вино слишком тяжелое для меня». Как надо говорить: «Не люблю полнотелые вина, поэтому Мерло мне не подходит».

Терпкое

Что это значит: маслянистый, теплый ванильный аромат дубовых щепок говорит о том, что вино выдержано в дубовой бочке. Чаще всего таким способом хранят коллекционные вина. Совет: если любишь терпкие вина, попробуй сочетать их с попкорном, сладким или соленым на твой вкус. Как не надо говорить: «Это вино отдает старым дубом». Как надо говорить: «Мне нравится этот терпкий вкус, а какого года это Шардоне?».

Танин

Что это значит: танин — это не вкус, а полифенол, который выделяется в процессе виноделия из кожицы винограда, стебля, семян и дубовой бочки, в которой выдерживается напиток. Ты узнаешь вино с большим содержанием танина по вяжущему ощущению во рту. Чаще всего это сухие красные вина, которые окрашивают губы и язык — тоже из-за танина. Совет: жиры и белки смягчают дубильные вещества, которые содержатся в вине. Красные вина отлично сочетаются с жирными мясными блюдами. Как не надо говорить: «От глотка этого красного вина у меня ощущение, что к моему небу прилип ватный диск». Как надо говорить: «В этом вине много танина».

Вина Старого света

Что это значит: так называют европейские вина. Они содержат меньше алкоголя и обладают тонким вкусом. Совет: деликатные вкусовые оттенки вин Старого света позволяют сочетать их с большинством блюд. Как не надо говорить: «В смысле Старого света? Оно что несвежее?». Как надо говорить: «Люблю вина Старого света за изысканный вкус и универсальность».

Вино Нового света

Что это значит: если ты догадлива, то уже поняла, что это все вина, произведенные за пределами Европы: в США, Южной Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и других странах. В них больше алкоголя и сильнее ощущаются фруктовые ноты. Совет: возьми две бутылки любого вина, которое тебе нравится, одно Старого света, другое Нового, и продегустируй, чтобы понять, почувствуешь ли ты разницу. Как не надо говорить: «А что, вино делают не только во Франции и Италии?». Как надо говорить: «Обожаю аргентинский мальбек за сочный ягодный вкус».

Терруар

Что это значит: терруар — это среда происхождения вина: почва, климат, расположение виноградника. Совет: попробуй вина из одного сорта винограда из разных терруаров (проще говоря стран), чтобы сравнить вкус. Как не надо говорить: «Я не люблю Совиньон Блан». Как надо говорить: «Мне не нравится Совиньон Блан из Новой Зеландии».

Как ты выбираешь вино: наугад, по рекомендации знакомых или стараешься сама разобраться во всех нюансах?