Молзаводы Адыгеи готовы обеспечить страну адыгейским сыром

В республике производители сыра заявили о готовности обеспечить потребности рынка страны в адыгейском сыре. Об этом 27 июля на заседании Союза производителей адыгейского сыра сообщил председатель организации Мурат Тлюстангелов.

Исключительное право на использование наименование места роисхождения товара «Сыр Адыгейский» зарегистрировано в государственном реестре Роспантента под №74. Произведенная в других регионах продукция с наименованием «Сыр адыгейский» считается контрафактной.

Напомним, в январе 2018 года Верховный суд России вынес окончательное решение в длительном споре об исключительных правах на использование названия «Адыгейский сыр». Производить этот продукт имеют право только предприятия республики.

В последнее время в СМИ появились комментарии ряда производителей молочной продукции из других регионов о необходимости оспорить данное решение. Как правило, используются заявления об исчезновении адыгейского сыра с российского потребительского рынка, а также о том, что Адыгея не сможет покрыть потребности страны.

У производителей, которые переживают за судьбу адыгейского сыра, нет никаких для этого оснований. Доводы о том, что адыгейский сыр может исчезнуть с прилавков магазинов страны — безосновательны.

«Мы готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре. По данным экспертов, сегодня в России ежегодно потребляется около 10-12 тыс. тонн адыгейского сыра. Мощности предприятий Адыгеи позволяют производить и больше, если будет запрос рынка. Для этого есть и мощности, и сырье. Так, в 2017 году всеми категориями хозяйств Адыгеи было произведено почти 122 тыс. тонн. Из него можно произвести 13 тыс. тонн адыгейского сыра. И наращивание производства молока продолжается. Более того, сегодня идет работа над созданием нескольких крупных ферм, чтобы обеспечивать перспективные потребности молзаводов сырьем», — прокомментировал Мурат Тлюстангелов.

Только в этом году производство адыгейского сыра увеличилось на 30%.

«В планах на 2018 год увеличить еще на 10-12%. К 2020 году ежегодное производство сыра должно составить 14,3 тыс. тонн. При необходимости мы можем и скорректировать планы в сторону увеличения производства. Но пока очереди покупателей у ворот предприятий Адыгеи, производящих адыгейский сыр не стоят». сказал М. Тлюстангелов.

Сыр Адыгейский изготавливается только из высококачественного натурального молока собственного производства, завозное молоко используется для изготовления других видов сыров и молочной продукции. А использование высокотехнологичного упаковочного оборудования позволяет сохранить качество продукта достаточно долгое время, что делает возможным реализовать его в самых отдаленных регионах страны.

Увеличение экспортных поставок адыгейского сыра и возрастающая заинтересованность зарубежных партнёров в закупках адыгейского сыра, производимого на территории Адыгеи, свидетельствует как о возможностях производства, так и о качестве продукции. Именно это в первую очередь интересует иностранные компании. Речь идет о крупных компаниях-ритейлерах в Европе и на Ближнем Востоке.

«С 2012 года мы поставляем сыр в Германию. Сейчас рассматриваются возможности организации поставок в ОАЭ, в частности, совсем недавно, в начале июля, Адыгею посетило руководство компании «Аль Фаладж». Они отметили не только вкус выпускаемой в республике молочной продукции, но и её высокие качественные характеристики. Стороны предметно обсудили перспективы сотрудничества», отметил Мурат Тлюстангелов.

На сыр адыгейский, отправляемый на экспорт, получен сертификат соответствия качеству ЕС . Экспертами Евросоюза высоко оценена вся производственная цепочка.

По мнению зарубежных партнеров, адыгейский сыр соответствует всем заявленным требованиям их страны, которые стремятся к обеспечению населения качественными, экологически чистыми продуктами.