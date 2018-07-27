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Действительно, рецепт невероятной вкуснятины!
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Действительно, рецепт невероятной вкуснятины! 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
Тарт их малины
Просматривая работы в рамках конкурса «Секреты хорошего настроения», увидела рецепт тарта из малины в невероятно вкусной заливке из белого шоколада и сливок с лавандой от Константина.
Вот и у нас созрела малина, и я решила испечь замечательный песочный пирог. Правда, лаванды я здесь не нашла, но хочу сказать, что и без неё это неземная вкуснятина! Тесто получается рассыпчатым, с нотками миндаля. Крем — это вообще божественно! Очень нежный, сливочный и вкусный! Малина — одна из моих любимых ягод, придаёт чудесный аромат и вкус. И, что весьма важно, она не растекается, а остаётся целой! Красота!
В общем, я в восторге от такого тарта! И вся семья тоже! Константин, Вы, действительно, с едой на «ты»! Спасибо за прекрасный рецепт!
Чудесный тарт
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