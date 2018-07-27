10 советов, как выбрать самый вкусный арбуз

10 советов, как выбрать самый вкусный арбуз«Ослиный огурец» — так переводится с тюркского языка слово «арбуз». Его дикорастущий предок до сих пор встречается в Африке и, действительно, не слишком сладок — только скотину кормить! Окультурили эту гигантскую ягоду еще в Древнем Египте по исключительному требованию фараонов — знатные были лакомки! Потом их завезли в Рим и Среднюю Азию, а оттуда — в низовья Волги, где по сей день находятся самые лучшие в нашей стране арбузные плантации.

Продавец клянется, что привез астраханские арбузы? Попробуем ему поверить, но выбирать «ягодку» будем максимально придирчиво!

1Каким должен быть размер арбуза?

Мало того, что большой экземпляр нести тяжело, так еще и высока вероятность, что в нем масса нитратов. «Перекормили» удобрениями — вот и вырос такой гигант! При этом совсем маленькие арбузы могут быть не слишком сладкими. Идеальный вес для сладкого арбуза: 5-7 кг.

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2 Внешний осмотр

У зрелых арбузов кожура плотная и глянцевая. Арбузы с матовой кожурой обычно недозрелые и несладкие. У выращенного на бахче арбуза обязательно должно быть земляное пятно — место, которое соприкасалось с почвой при росте плода. Оно должно Желтого, оранжевого или светло-коричневого цвета. Белые пятна сигнализируют о том, что арбуз не дозрел. Также стоит обратить внимание на «полосатость» арбуза. Чем ярче контраст между полосами, тем арбуз спелее.

3 Трещинки на арбузе

На арбузе могут встречаться небольшие изъяны — важно, чтобы их было немного. По данным Роскачества: «Качество продукта сохраняется тогда, когда общая площадь внешний повреждений, вызванных трением или погрузочно-разгрузочными работами, не превышает одной восьмой части поверхности плода».

4«Шрамы» на арбузе

Но не путай трещины и повреждения так называемыми «шрамами», коричневатыми сухими линиями и сеточками на боках арбузов. «Шрамированный» арбуз всегда будет спелым и сочным.

5 Правильный звук

Зрелый арбуз, если по нему постучать, издает четкий и гулкий звук. Если арбуз еще не дозрел, то звук будет глухим. Попробуй чуть-чуть сжать арбуз сверху и снизу, если он слегка затрещит, прекрасно — это спелый плод!

6Каким должен быть хвостик?

Хвостик у арбуза — это как пуповина у новорожденного: через него плод получал питательные вещества. По сути, когда арбуз поспеет, он сам должен отвалиться от плода и засохнуть. Поэтому желтоватый сухой хвостик говорит о том, что арбуз уже созрел. Если хвостик зеленый — арбуз сорвали еще недозрелым. Однако следует помнить, что сухой хвостик можно встретить и у старых, давно лежалых плодов, поэтому учитывай этот признак при выборе только в совокупности с остальными.

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7«Мальчик» или «девочка»?

Оказывается, арбузы различают по половому признаку. «Мальчики» — больше, они слегка вытянуты. А «девочки» — поменьше и приплюснутые. Посмотри и на противоположную от хвостика сторону. Женский плод будет иметь вдавленную поверхность, а мужской — более выпуклую. Там же можно увидеть и пятнышко, след от плодоножки, если оно маленькое, то это «мальчик». Большой кружок может быть в диаметре до нескольких сантиметров. Значит, это «девочка». И что, действительно, интересно: «дамы» — вкуснее и слаще. А еще содержат меньше косточек. Их, правда, по статистике всего 20% от урожая. Придется поискать!

8 Чем должен пахнуть арбуз?

Чуть потри ноготком бок арбуза, при растирании корки незрелый плод может издавать запах свежескошенной травы. Пожалуй, лучше выбрать другой экземпляр!

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9 Техника безопасности

Продавец на рынке может предложить вырезать из арбуза треугольный кусочек, чтобы ты увидела собственными глазами, что он спелый. Не соглашайся! Ты уверена, что нож вымыт и стерилен? То-то и оно. А даже если бы он был чистым, сам арбуз-то точно никто не мыл! На его поверхности полно возбудителей кишечных инфекций, которые при нарушении целостности плода проникают в мякоть и вместе с ней попадают в желудок.

Пока ты донесешь покупку домой, в надрез может забиться грязь, а оказавшиеся внутри возбудители примутся активно размножаться (сок сладкий — то, что нужно микробам!). Результат — острая пищевая инфекция, проще говоря — отравление арбузом, которое не такая уж редкость летом.

Разрезанный арбуз, даже хранящийся в холодильнике, уже через сутки представляет собой немалую опасность для малыша, чей кишечник особо восприимчив к отравлениям.

10 Не покупай арбуз у дороги!

У придорожных торговцев сертификат качества, как правило, отсутствует, да его никто и не проверяет. Вдруг в мякоти полно нитратов: откуда тебе знать? Иногда эти самые нитраты, а вернее — мочу (!), содержащую много стимулятора роста — азота, вводят с помощью шприца в незрелые плоды, чтобы ускорить их созревание. Узнать «колотые» экземпляры нетрудно: мякоть у них красная, а семечки белые, да и след от укола бывает заметен.

Еще один довод против того, чтобы отовариваться на обочинах: арбузная кожура активно впитывает из воздуха загрязняющие его вещества, в частности — очень вредные для организма соли свинца и других тяжелых металлов, содержащиеся в выхлопных газах.

Спелые арбузы появляются на прилавках с августа. Скоро можно будет выбирать!

Как определить, есть ли в арбузе нитраты?

Черные и коричневые пятнышки по всей поверхности кожуры выдают присутствие солей азота.

Контрольная проверка возможна лишь дома. Разрежь арбуз. Если цвет мякоти неравномерно красный и с фиолетовым оттенком, то в арбузе переизбыток нитратов. На это же укажут и разноцветные косточки (черные и белые в одной ягоде) а также желтые прожилки от корки к мякоти.

Есть и еще один секрет: мякоть на срезе «правильного» арбуза будет с крупинками, как бы сахарная, а вот арбуз с содержанием нитратов имеет неестественно глянцевые внутренности.

Чтобы до конца удостовериться в безопасности сладкой покупки, проведи опыт: опусти кусочек арбузной мякоти в стакан с водой и раздави мякоть. Мутная вода говорит о натуральности ягоды, вода окрасилась в красный цвет? Это показатель присутствия нитратов. Есть такой плод не стоит!

Чем полезен арбуз?

Арбузная мякоть содержит витамины С, B, В, В6, В9, РР, каротин (провитамин А), а также соли магния, калия, железа, марганца и никеля.

Причем по содержанию железа арбуз уступает только листьям салата и шпинату. Именно поэтому арбузы полезны больным железодефицитной анемией. А благодаря содержанию магния и кальция арбузы хороши для сохранения здоровья сердечно–сосудистой и костной систем. В 100 г арбуза содержится около 200 мг магния. С таким богатством не сравнится ни один другой продукт. И чтобы полностью удовлетворить потребность организма человека в магнии, достаточно всего 150 г арбуза в день.

Арбуз, наверное, самый сладкий из всех фруктов, часто его так и называют «сахарный». Но сахара в арбузе особые. В съедобной части арбуза углеводов меньше, чем в зеленом горошке, яблоках, апельсинах и почти столько же, сколько в смородине, чернике и малине. А сладкий вкус арбуза обусловлен в основном наличием фруктозы.

Диетологи вообще считают арбуз лучшим продуктом для разгрузочного дня: пациенты худеют на нем с удовольствием, да еще и по ходу дела «чистят» организм, не прилагая к этому никаких усилий. Ведь всеми любимая бахчевая культура обладает мощнейшим детокс-эффектом!

Арбузный бьюти-секрет

Обгорела на солнце? Вот тебе рецепт из Кореи! Протри пострадавшие места смесью взятых поровну арбузного и огуречного соков. Краснота сразу пройдет, жжение уменьшится.

Кому вредно есть арбуз?

Арбузы не рекомендуются при образовании камней в почках и желчном пузыре. Обострение язвенной болезни, воспалительные заболевания толстого кишечника — колиты, диарея вне зависимости от ее причины, а также сердечные и почечные заболевания с отеками — повод воздержаться от сладких даров бахчи. Ну? а тем, кто страдает сахарным диабетом, арбузы можно есть в ограниченном количестве — с учетом допустимой суточной нормы потребления сахара.