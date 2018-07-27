Если вы еще не: 5 правил эффективного похудения

Не бросайтесь в омут с головой

Главная ошибка, которая останавливает всех желающих похудеть прямо на старте — начинать путь к идеальному телу с резкого отказа от всей привычной неполезной еды. Ничего хорошего из этого точно не выйдет. Не стоит сразу перестраивать свой рацион, сокращайте количество вредной пищи постепенно. Для начала исключите кондитерские изделия, самые основные и максимально вредные. Если любите после работы выпить латте с миндальным сиропом для бодрости и закусить ароматной бриошью, — замените их на любимые фрукты, протеиновый батончик и матча-латте на кокосовом молоке.

Считайте калории

Скачайте приложение для подсчета калорий, например, FatSecret. Записывайте туда все — даже маленький финик. Только так вы поймете, сколько калорий в действительности потребляете. Когда видишь откуда берутся лишние калории и в какие блюда самые жирные, намного легче отказаться от крекера или мороженого с горгонзолой. В кафе и ресторанах тоже будет легче. Вы уже не закажете огромный бургер на ужин и съедите блюдо без хлеба.

Осторожнее со спортивным питанием

Протеиновым коктейлем иногда можно заменить ужин, но лучший выбор — это здоровый полноценный рацион. Многие спортивные добавки бесполезны, а некоторые — небезопасны. Особенно если принимать их бесконтрольно и не по назначению. Чаще всего спортпит используют как источник энергии для тренировок. В этом деле ваши помощники — аминокислоты с BCAA. И про Omega 3 не забывайте.

Пейте воду в меру

Хотите есть — выпейте стакан воды, а потом беритесь за ложку. Это работает, но не злоупотребляйте. В среднем следует выпивать два литра чистой воды в день. Чтобы понять, достаточно ли вы пьете, обратите внимание на цвет мочи (именно!). Если она темная — воды в организме недостаточно, если очень светлая — наоборот, много. Прислушивайтесь к себе — это самое главное. Есть и другой расчет дневной нормы воды: один литр на тысячу калорий.

Забудьте о монодиетах

Не стоит пить неделю одни лишь соки или есть грудку на завтрак, обед и ужин. Монодиеты результативны, но их волшебный эффект быстро проходит. И такой режим питания может и навредить здоровью. Баланс веществ — залог успеха. Ешьте свежие фрукты, овощи, злаки, мясо. Идеальная дневная норма кураги, бананов и малины — 100-200 граммов. Не отказывайтесь и от риса. Разве что замените белый рис бурым — в нем больше пользы.

Чтобы увеличить расход калорий, нужна физическая активность. Пешие прогулки, бег, катание на велосипеде или роликах, подъем и спуск по лестнице — все идет на пользу фигуре. Главное во время прогулок — обходить стороной будки с мороженым.