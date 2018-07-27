4 кухонные привычки, из-за которых мы толстеем

Перейти на домашнюю еду с полуфабрикатов, фаст-фуда и готовых блюд — самый простой и очень действенный способ сбросить вес и наладить систему питания. Но, к сожалению, есть несколько распространенных ошибок, которые допускают почти все — и из-за этого вес идет вверх, а здоровье — вниз. Проверьте, нет ли этих ошибок в вашем арсенале?Использовать неправильные масла

Оливковое масло — это очень здорово, но только не в том случае, если использовать его для жарки. При нагревании высвобождаются свободные радикалы и даже транс-жиры, которые очень негативно влияют на здоровье. Поэтому для жарки оптимально выбирать кокосовое или подсолнечное масло, а вот оливковое — добавлять в салаты. Ошибаться в порциях

Пропустить сигнал о насыщении — обычное дело, особенно если совмещать ужин с просмотром сериала или есть слишком быстро. А в результате мы съедаем намного больше, чем нам на самом деле надо. Постарайтесь хотя бы несколько дней подряд есть неторопливо, в тишине, внимательно прислушиваясь к своему организму, чтобы понять, сколько еды вам на самом деле нужно, чтобы насытиться. И не переедайте!Не пользоваться специями

Чем меньше специй мы используем, тем больше жира, сахара и соли добавляем в нашу еду, чтобы сделать вкус блюд более ярким. Между тем некоторые пряности — например, острый перец или куркума — способствуют похудению и нормализуют обмен веществ. В общем, закупайтесь пряностями — и худейте себе в удовольствие!Использовать слишком много масла

Здоровые жиры необходимы и очень полезны как для фигуры, так и для здоровья — но злоупотреблять ими не стоит. Так, при жарке желательно добавлять ровно столько масла, чтобы пища не прилипала к посуде, а при заправке салатов — помнить о том, что в столовой ложке оливкового масла содержится 120 калорий. И все они останутся в вашей тарелке, а потом — и на бедрах.