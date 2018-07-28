Темная сторона гамбургера: как свести любовь ребенка к фастфуду к минимуму

Картошка, чипсы и эклер: почему все так любят фастфуд и чем его можно заменить в домашних условиях.

Фаст-фуд — это не здорОво и не здОрово. Но очень вкусно! Рассказываем, почему детям так сложно отказаться от сосисок в тесте, бургеров и попкорна, и даем небольшой гид, чем заменить такую еду без семейных скандалов.

Почему фастфуд всегда хочется съесть

Попкорн, чипсы, хот-доги — эти продукты дети и взрослые, согласно исследованиям, часто едят, когда совсем не голодны. Доктор Стивен Уайтерли, который четверть века изучал пищевое поведение людей, в своей книге «Почему люди любят фастфуд» объясняет, из-за чего это происходит.

Над созданием каждого продукта — например, чипсов — работают не только технологи, но и ученые.

Они тщательно выверяют комбинацию динамического контраста — например, хруста оболочки печенья, внутри которого находится мягкая начинка.

Кроме того, они следят, чтобы продукт вызывал как можно больше слюноотделения — «перекатывался» во рту, чтобы человек мог ощутить вкус продукта как можно большим количеством вкусовых рецепторов, и запомнил это мороженое или соус как лучшие на свете.

Кстати, о мороженом. Еще один фактор, благодаря которому фастфуд кажется всем таким вкусным — это то, что он тает во рту. У этого фактора есть название — «исчезающая калорийность».

Ломтик чипсов или маленькая шоколадная конфета в глазури растворяются во рту так быстро, что мозг не успевает зафиксировать, что калорий было достаточно, и убеждает, что мы не наелись.

Что о «быстрой еде» говорят эксперты

«Фастфуд — это, как правило, еда, которая содержит много калорий, насыщенных жиров и трансжиров, добавленных сахаров и соли»,

— говорит Елена Мотова, врач-диетолог клиники «Рассвет», автор книги «Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей» и блога о доказательной диетологии.

«Фастфуд сконструирован таким образом, чтобы его было легко есть: порции большие, стоит такая еда недорого, поэтому легко за один раз съесть почти дневную норму калорий и даже не почувствовать этого.

Особенно вероятно переедание, если фастфуд часто потребляет ребенок с избыточным весом»,

— замечает диетолог. — В исследовании было показано, что в те дни, когда дети ели в ресторанах быстрого питания, они дополнительно потребляли более 400 ккал.

Никакой низкокалорийный веганский тортик не заменит эклер, потому что мозг не обманешь. Эта еда создана, чтобы нравиться. Жиры, сахар в виде глюкозы и соль нужны организму для выживания, поэтому еда, где всё это присутствует, кажется нам вкусной».

Как изменить отношение ребенка к фастфуду

По мнению Елены Мотовой, накладывать запрет на потребление фастфуда не обязательно — как минимум потому, что ребенок, столкнувшись с контролем со стороны родителей, будет есть «мусорную еду» тайком.

«В американских фокус-группах подростки говорили, что предпочитают фастфуд более полезной пище, потому что он вкуснее, а вопросы здоровья их пока не заботят», — говорит диетолог.

«Важно, чтобы основным содержанием детской тарелки была вкусная домашняя еда, а родители служили для него ролевой моделью здоровых отношений с пищей.

Именно поэтому не стоит делать фастфуд поощрением или наградой за хорошее поведение. Сейчас огромный выбор этнических ресторанов, кулинарных книг и приложений, а уметь готовить модно»,

— убеждена Елена Мотова.

Несколько маленьких хитростей от диетолога

Менять питание на здоровое для себя и своей семьи нужно постепенно. Вот несколько рекомендаций.

Начните с холодильника и кухонных шкафов: замените фастфуд на более полезные блюда. По мнению ученых, такая рокировка подталкивает людей к выбору из тех продуктов, которые есть в наличии: если на кухне закончились чипсы и газировка — их нельзя и выбрать.

Поставьте здоровую еду на самое видное место. Например, если раньше на кухонном столе стояла пачка печенья, уберите ее в шкаф, а на стол поставьте, например, фрукты или овощи.

Тогда, заглянув на кухню за перекусом, ребенок возьмет то, что заметит первым.

Начните готовить вместе блюда, которые раньше ребенок мог съесть вне дома. Чтобы не изобретать рецепты, подпишитесь на линейку ужинов из любого сервиса доставки свежих продуктов. Например, в «Семейном меню» Шефмаркета нет блюд, непривычных для детей, каждое из них довольно просто готовить, а калории, белки, жиры и углеводы уже подсчитаны, поэтому беспокоиться о том, что ребенок съест больше, чем нужно, не придется.

Например, в 200-граммовой порции сливочного гратена с куриными ножками всего 282 ккал.

Блюда в меню можно (и нужно) менять. По мнению ученых, наш мозг настроен на разнообразие в питании: когда мы едим одни и те же блюда ежедневно, со временем начинаем получать от них меньше удовольствия и в конце концов убираем их из рациона. Фастфуд кажется нам заманчивым, так как мы едим, но не получаем сигнала о том, что насытились.

Обманите себя! Приготовьте что-то совершенно новое или экзотическое.

Используйте разные емкости. Положите полезную замену фастфуду — например, морковку или нарезанный сельдерей — в большой контейнер для хранения еды, а жареные наггетсы или кусочек торта упакуйте в ёмкость поменьше. Наш мозг так устроен: в первую очередь мы замечаем крупные предметы, поэтому такой хитрый прием сможет его обмануть.

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