Вы не замечали, что арбуз и огуец похожи и по вкусу и по запаху? А не пробовали сделать микс? не страшно. Это за вас сделал бармен — ресторана Nofar. Попробуйте!
Вам понадобится:
Арбуз свежий — 250 гр.
Огурец свежий — 50 гр.
Сок лимон-лайм — 25 мл.
Сироп фруктозы — 25 мл.
Зизифора — 30 мл.
Сироп Манин — 25 мл.
Приготовление:
Нарезать средней крупности кусочки свежей мякоти арбуза и нарубить кольцами огурец., В шейкере перемешать сок лимон-лайм, сироп фруктозы, Зизифора, сироп Манин. Перелить в графин с содовой/минеральной водой слабогазированной и добавить льда. В качестве украшения использовать Слайс огурца.