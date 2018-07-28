Лимонад «Арбуз — огурец»

Вы не замечали, что арбуз и огуец похожи и по вкусу и по запаху? А не пробовали сделать микс? не страшно. Это за вас сделал бармен — ресторана Nofar. Попробуйте!

Вам понадобится:

Арбуз свежий — 250 гр.

Огурец свежий — 50 гр.

Сок лимон-лайм — 25 мл.

Сироп фруктозы — 25 мл.

Зизифора — 30 мл.

Сироп Манин — 25 мл.

Приготовление:

Нарезать средней крупности кусочки свежей мякоти арбуза и нарубить кольцами огурец., В шейкере перемешать сок лимон-лайм, сироп фруктозы, Зизифора, сироп Манин. Перелить в графин с содовой/минеральной водой слабогазированной и добавить льда. В качестве украшения использовать Слайс огурца.