10 мифов о йодированной соли и йододефиците

СодержаниеДефицит йода, гормоны и щитовидная железаМиф 1: «Мои анализы в порядке, значит, дефицита йода у меня нет»Миф 2: «Если в магазинах продается как йодированная, так и обычная соль, значит, употреблять йодированную не обязательно»Миф 3: «Йод из соли быстро выветривается, поэтому у нее очень маленький срок годности»Миф 4: «Нет смысла применять в приготовлении пищи йодированную соль, потому что при высокой температуре йод все равно улетучивается»Миф 5: «Йодированную соль можно и нужно заменять морепродуктами и рыбой, тогда йододефицита не будет»Миф 6: «Морская соль вкуснее и в ней тоже есть йод»Миф 7: «В йодированной соли слишком много йода, боюсь его переизбытка»Миф 8: «Йодированную соль нельзя применять для домашних заготовок»Миф 9: «Вместо йодированной соли для профилактики можно использовать йодную сетку или другие домашние средства»Миф 10: «Йодированная соль вызывает аллергию»

Момент, когда в доме заканчивается соль, рано или поздно наступает. Хозяйка (или хозяин, что не так уж и важно) отправляется в ближайший магазин, чтобы в числе прочего купить домой пачку соли.

И вот стоит она перед полками с этим незаменимым продуктом, а там выложено видов 10-15. В пакетах и удобных пластиковых банках, мелкая и крупная, разноцветная гималайская, морская, каменная и выварочная, йодированная и простая, дорогая и подешевле.

Рука уже тянется к пачке с йодированной солью, потому что где-то в мозгу ворочается воспоминание о необходимости употребления именно такой соли для профилактики йододефицита… Но тут вдруг из-за спины звучит чья-то реплика: «И зачем только эту йодированную покупать, все равно от нее никакого толку, да и пироги на ней не поднимаются, огурцы соленые взрываются, борщ киснет». И в душе поселяются сомнения — а в самом деле, зачем нужна эта йодированная соль?

Вопросы такого рода возникают достаточно часто. MedAboutMe предлагает выяснить, где правда и в чем соль.

Дефицит йода, гормоны и щитовидная железа

Как матушке-Природе удалось создать такую сложную штуку, как человеческий организм, представить практически невозможно. Но мы есть, рождаемся, живем, действуем. И для всего этого необходимо, чтобы все процессы в теле были относительно сбалансированы. Нарушение баланса в одном органе может нарушать работу других частей организма. Нехватка или избыток одного вещества или химического элемента — сбивать тончайшие настройки и вызывать развитие патологических процессов. Причем все это может долгое время оставаться незамеченным, накапливаясь и постепенно разрушая здоровье человека.

Так обстоит дело и с йодом. Этот химический элемент входит в состав гормонов, вырабатываемых щитовидной железой, расположенной на передней поверхности шеи. Гормоны щитовидки очень важны для нормальной жизнедеятельности организма, и нехватка или избыток йода могут приводить к развитию различных заболеваний.

В частности, йододефицит может привести к гипотиреозу, при котором для нормальной работы щитовидки йода начинает не хватать. Железа, чтобы компенсировать нехватку, начинает увеличиваться в размере, чтобы поглощать как можно больше поступившего в организм йода, необходимого для синтеза гормонов. Развивается так называемый «зоб», к которому часто добавляют слово «эндемический», поскольку в некоторых регионах это заболевание особенно распространено.

Но появление зоба — не обязательный симптом йододефицита. Очень часто это состояние остается скрытым от человека. Особенно опасна нехватка йода для беременных женщин, так как даже небольшой дефицит этого вещества может нарушить развитие плода и негативно повлиять на его здоровье и интеллект в дальнейшем.

К сожалению, не все хорошо разбираются во всех этих тонкостях. Отрицательное влияние на степень информированности оказывают и недобросовестные СМИ, распространяющие недостоверную или устаревшую информацию.

Но для того и существует MedAboutMe, чтобы отделять зерна от плевел, мух от котлет и правду от мифов. Приступим.

Миф 1: «Мои анализы в порядке, значит, дефицита йода у меня нет»

Не существует методов, позволяющих достоверно выявить с высокой точностью уровень содержания йода в организме. Дефицит может долгое время оставаться скрытым, нанося при этом вред здоровью.

Вывод: профилактика йододефицита необходима.

Миф 2: «Если в магазинах продается как йодированная, так и обычная соль, значит, употреблять йодированную не обязательно»

Это частично верно. В России нет закона, обязывающего употреблять только йодированную соль. В отличие от многих других стран, где никакой соли, кроме йодированной, просто не выпускается и не продается. Каждый волен решать сам, какую соль употреблять. Но йодированная соль поможет избежать дефицита йода, а обычная — не поможет. Тот, кому собственное здоровье важно, сделает правильный выбор.

Миф 3: «Йод из соли быстро выветривается, поэтому у нее очень маленький срок годности»

Это уже давным-давно не соответствует действительности, хотя было отчасти верно до 1990 г. Прежде в соль добавляли йодид калия — вещество действительно нестойкое. Но уже более четверти века назад от йодида калия отказались, и сегодня вместо него применяется гораздо более стабильный и стойкий йодат калия. Разница в наименовании незначительная, а в свойствах — более чем. Срок хранения современной йодированной соли — не менее года. Даже на свету и при повышенной влажности.

Миф 4: «Нет смысла применять в приготовлении пищи йодированную соль, потому что при высокой температуре йод все равно улетучивается»

Как и в предыдущем пункте — это уже не соответствует действительности. Кроме того, что йодат калия достаточно устойчив, его сегодня добавляют в соль с некоторым запасом, именно в расчете на некоторые потери. Так, раньше на 1 кг соли добавляли 20-25 мг, а нынче — 40 мг/кг. При термообработке может теряться до 50% йода, но оставшегося количества вполне достаточно, чтобы при умеренном потреблении соли получать с ней достаточно йода.

Умеренное употребление соли — 5-10 г в сутки.

Миф 5: «Йодированную соль можно и нужно заменять морепродуктами и рыбой, тогда йододефицита не будет»

Теоретически — это верно. Практически — нереально. В морепродуктах, морской рыбе и ламинарии (морской капусте) действительно содержится довольно много йода. Но чтобы в организм поступило нужное количество этого вещества, необходимо ежедневно и круглогодично съедать около 500 г морепродуктов или морской капусты. Дорого, однообразно и не всем нравится.

Миф 6: «Морская соль вкуснее и в ней тоже есть йод»

О вкусах спорить не будем, но вот содержание йода в морской соли — увы, незначительное. В процессе выпаривания и очистки почти весь йод, содержащийся в морской воде, улетучивается, и его остается всего 1 мг на 1 кг соли. В йодированной — 40 мг/кг.

Идеальным решением может стать йодированная морская соль.

Миф 7: «В йодированной соли слишком много йода, боюсь его переизбытка»

Чтобы съесть с йодированной солью слишком много йода, надо употреблять более 50 г соли в день. При таком пересоле избыток йода станет далеко не самой большой проблемой… Практически такого количества соли не употребляет никто из здоровых людей.

Миф 8: «Йодированную соль нельзя применять для домашних заготовок»

Это тоже отголосок 90-х, когда для йодирования использовали нестойкий йодид калия. Для его стабилизации добавляли в соль еще одно вещество: тиосульфат натрия. Вот от него домашние засолки и консервы действительно могли портиться, да и вкус страдал. Современная йодированная соль этих недостатков лишена, о чем свидетельствует опыт стран, которые полностью отказались от обыкновенной соли и применяют йодированную в том числе и для заготовок, засолки, маринадов и т. д.

Миф 9: «Вместо йодированной соли для профилактики можно использовать йодную сетку или другие домашние средства»

Вот только самолечения не надо, пожалуйста! Злоупотребление раствором йода может здорово сместить баланс в другую сторону, а избыток ничуть не лучше дефицита. Это относится и к йодной сетке, и к употреблению так называемого «синего йода».

Кстати, народное поверье о том, что йодная сетка может быть способом для выявления йододефицита, тоже миф. Ни о чем этот метод не говорит, к сожалению.

Миф 10: «Йодированная соль вызывает аллергию»

Неправда. Аллергию вызывают сложные соединения, но никак не простые химические элементы, не йод, не калий, не натрий. Различные примеси в составе — да, могут. Но надо отдавать себе отчет, что дело не в йоде.

Есть еще один момент, который порой вызывает нежелание приобретать йодированную соль: ее более высокая стоимость. Но это проблема торговых сетей, которые стараются продать как можно больше дорогого товара. И поэтому нередко предлагают дорогую соль импортных производителей или в дорогой упаковке. На самом деле разница в цене с обычной солью невелика — около 10%. И в магазинах недорогая соль тоже есть — в непрезентабельной, неяркой упаковке, российского или белорусского производства и вполне хорошего качества. Насыпанная дома в красивую солонку такая соль ничем не будет отличаться от более дорогой.

Комментарий экспертаРэчел Линк, диетолог

Старшее поколение еще помнит, каким распространенным был зоб, особенно в некоторых районах. Как рождались умственно неполноценные дети у матерей с гипотиреозом.

Проблема была практически полностью решена введением в рацион достаточного количества йода вместе с продуктом, обычным на каждом столе — с солью.

Но в 21 веке соль объявлена врагом номер один, и люди начинают наперебой отказываться от употребления этого продукта. Тем самым лишая себя необходимого количества йода.

Между тем стоит помнить, что йод необходим для синтеза гормонов щитовидной железы, имеющих важное значение для нормальной деятельности иммунной системы и многих других процессов. Эти гормоны влияют на уровень кровяного давления и терморегуляцию, частоту сердечных сокращений и утомляемость. От них зависит регенерация тканей.

Дефицит йода может способствовать развитию фиброзно-кистозных изменений в молочной железе и влиять на появление новообразований в ее тканях.

Не стоит подвергать свое здоровье риску, как полным отказом от употребления йодированной соли, так и злоупотреблением ею. Безопасной и достаточной считается доза от 1 до 3 чайных ложек йодированной соли в сутки.

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