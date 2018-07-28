Как выбрать самый полезный йогурт и не обмануться

Греческий йогурт невероятно популярен: он заработал заслуженную репутацию одного из самых здоровых продуктов и является неотъемлемой частью рациона всех, кто старается питаться правильно и полезно.

Зная об этом, недобросовестные производители размещают на этикетках своих йогуртов яркую и крупную надпись «Натуральный продукт», пытаясь таким образом продать неоригинальную продукцию, не имеющую ничего общего с настоящим йогуртом. Рассказываем, как правильно выбирать йогурт, по каким критериям можно определить качественный продукт, а также на что обратить внимание при изучении состава.

Ориентируясь на йогурт «Греческий TEOS» от компании «Савушкин продукт», попробуем научиться отличать натуральный и полезный греческий йогурт от нетрадиционного.

Внимательность — наше все: первое, на что вы должны обратить внимание, выбирая йогурт, это состав продукта, указанный на этикетке. Рекомендуем игнорировать рекламные стикеры и сразу переходить к мелкому шрифту.

В составе настоящего йогурта должно быть как можно меньше ингредиентов. В идеале их должно быть всего два: цельное или нормализованное молоко и бактерии. Если чтение состава занимает у вас больше минуты, смело возвращайте такой продукт обратно на полку: чем длиннее состав, тем меньше пользы.

Вот пример состава натурального йогурта без добавок, на который можно ориентироваться: йогурт «Греческий TEOS» изготовлен из нормализованного пастеризованного молока с использованием закваски, состоящей и термофильных молочнокислых стрептококков и болгарской молочнокислой палочки. Ничего лишнего, только настоящий йогурт.

Раньше считалось, что сроки годности натуральной молочной продукции не могут превышать 7 суток, но нынешняя реальность ее изменила: короткие сроки годности скорее должны вызывать вопросы у потребителя мысли о применении производителем устаревших технологий производства и низкой санитарии.

Современные технологии производства, применяемые в лучших мировых компаниях, предполагают отсутствие непосредственного контакта человека с продуктом и процесс производства, проходящий в закрытых установках, которые поставляют к продукту воздух, прошедший систему предварительной очистки. Именно строжайшие санитарные нормы позволяют компаниям производить продукт, имеющий срок годности до 30 суток — и это без каких-либо консервантов. Все натуральное.

Многие производители стремятся продлить срок годности своих йогуртов до тридцати дней. Один месяц — максимальное время хранения для натурального йогурта. Это удобно как самим производителям, так и покупателям: продукт с еще не открытой упаковкой может долго храниться в холодильнике, а риск купить просроченный или преждевременно испортившийся продукт понижается.

Производители «Греческого TEOS» сумели аккумулировать тенденции лучших мировых технологий, что позволило обеспечить срок годности натурального продукта — 30 суток. Таким образом, в их йогуртах сочетается два главных достоинства лучшего современного греческого йогурта: долгий срок хранения и абсолютно чистый состав.

Мы уже рассказали о том, что многие добавки используются для того, чтобы продлить срок годности продукта. Помимо этого, они могут быть нужны производителям для улучшения консистенции йогуртов или, что самое худшее, для экономии средств, затрачиваемых на изготовление продукта.

Среди таких добавок могут быть любые стабилизаторы (например, загуститель Е1442, желатин или крахмал) и различные консерванты (все пищевые добавки из диапазона E200 — E280, часть которых даже запрещена в ряде стран), а также пантотеновая кислота и цитрат натрия.

Если вы хотите купить настоящий греческий йогурт, то в его составе должны отсутствовать не только стабилизаторы, но также и сухое молоко, сухая сыворотка, молочный протеин и другие абсолютно «посторонние» для традиционного греческого йогурта ингредиенты, которых не должно быть в составе натурального продукта.

Йогурт «Греческий TEOS» состоит только из нормализованного молока с добавлением живых йогуртовых культур (закваски).

Поговорим о закваске — специальном ингредиенте, в состав которого входят особые кисломолочные бактерии, участвующие в процессе заквашивания (превращении молока в йогурт).

В состав закваски для йогурта обязательно должны входить две бактериальных культуры. Во-первых, это болгарская палочка (Lactobacillus Bulgaricus), отвечающая за переработку лактозы и сахара в молочную кислоту, которая в свою очередь положительно влияет на состояние кишечника.

Во-вторых, это стрептококк термофильный (Streptococcus thermophilus), широко использующийся при приготовлении разных молочных продуктов. Эта бактерия обеспечивает общий бактерицидный эффект и также нормализует микрофлору кишечника. Если в составе йогурта указаны другие кисломолочные бактерии, этот продукт не является настоящим йогуртом.

Кроме того, на этикетке йогурта обязательно должно быть указано количество полезной микрофлоры. Минимальное количество молочнокислых микроорганизмов в полезном продукте — 1х10*7 КОЕ (колониеобразующих единиц) в 1 грамме продукта.

Продолжая изучать состав, обязательно обратите внимание на пищевую ценность продукта. Мы считаем, что не стоит «бояться» жира и по возможности избегать обезжиренных продуктов.

Дело в том, что слово «обезжиренный», которое часто красуется на этикетке яркими буквами, в 99% случаев не значит низкое содержание калорий и подразумевает неоправданно большое количество сахара в составе.

С другой стороны, некоторые йогурты действительно содержат 0 г жиров, небольшое количество углеводов и обладают низкой калорийностью: такие продукты будут очень полезны тем, кто сидит на диете или следит за холестерином. Баланс белков, жиров и углеводов — вот, что обязательно должно присутствовать в качественном йогурте как в натуральном продукте.

Йогурт «Греческий TEOS» отлично подходит для полезного рациона: он содержит небольшое (66,8 ккал на 100 г продукта) количество калорий и много (8 г) белка — главного «строителя» всего организма, отвечающего за здоровье и стройное, подтянутое тело.

Нет ничего лучше, чем греческий йогурт со свежими ягодами, душистым медом или хрустящими мюсли на завтрак. Лучше всего покупать греческий йогурт без добавок и готовить топпинги самостоятельно. Так вы будете уверены, что купленный йогурт был изготовлен без добавления сахара, пищевых красителей и консервантов.

Натуральный йогурт уже сам по себе содержит довольно высокое количество естественного молочного сахара (лактозы), и поэтому в его составе должны присутствовать оптимальные 4-6 г углеводов на 100 г продукта.

Тем не менее, кто сказал, что добавки не могут быть полезными и натуральными? Если вы не хотите подсластить йогурт, можете попробовать «Греческий TEOS» йогурт со злаками и льном, богатый клетчаткой, или на 100% натуральный питьевой йогурт с киноа и семечками.