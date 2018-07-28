Клубничка от бабушки: рассказываем, где в Челябинске продают ягоды и сколько они стоят

В Челябинске открылся ягодный сезон. К импортным фруктам и овощам добавились садовые урожаи смородины, малины и лесные дары в виде земляники и клубники. Мы прогулялись по городским рынкам и узнали, почём продают витамины с ветки.

На пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов у бабушек-садоводов можно купить для перекуса стаканчик ягод. Сладкая томентоза стоит 75 рублей, причём на второй стаканчик даётся скидка в пять рублей. Малина обойдётся в 200 рублей, а клубника — от 100 до 150 рублей.

Стаканчик томентозы обойдётся всего в 75 рублей, а малины — в 200 Ароматная виктория — отличный вариант для перекуса

На пересечении улиц Плеханова — Свободы стакан виктории продаётся за 180 рублей, чёрной смородины — за 150 рублей, а красной — за 100.

Постоянным покупателям бабушки дают скидку

Смородина — кладезь витаминов

У дома на улице Гагарина, 48 очень демократичные цены. Стакан малины обойдётся в 150 рублей, томентозы и смородины — в 60 рублей. К ягодкам можно прикупить пучок кинзы для салата — всего за 20 рублей.

Стаканчик красной смородины стоит 60 рублей

Садоводы заботливо собирают ягоды

На Гагарина, 18 уже продают крыжовник. Сладкие ягоды можно купить за 80 рублей. Стакан малины обойдётся в 150 рублей, чёрной смородины и лесной клубники — за 100 рублей.

На рынке можно купить всё — от крыжовника до лесной земляники

Ягоды раскупают, как горячие пирожки

На пересечении улицы Горького и проспекта Победы ягоды можно покупать большими объёмами. Лесная ароматная клубника продаётся за 250 рублей. Говорят, что собирали дары леса возле деревни Дубровка. Садовая чёрная смородина, малина и виктория обойдутся в 250 рублей.

Садовая чёрная смородина, малина и виктория обойдутся в 250 рублей

Эти дары леса собирали возле деревни Дубровка

Лесная клубника источает невероятный аромат

На перекрёстке улицы Чичерина и проспекта Победы лесную землянику продают по тысяче рублей за килограмм. Стаканчик обойдётся в 200 рублей. Собирали ароматную ягоду у деревни Берёзовка. Малина и смородина стоят здесь 150 рублей.

Малина стоит 150 рублей за стаканчик

Возле деревни Берёзовка есть земляничные поляны

А вы уже собирали ягоды? Поделитесь своим урожаем — присылайте фото на почту 74.ru. Рассказывайте также, где вы покупаете вкусные ягоды.

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