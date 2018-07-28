Вьетнам установил мировой рекорд с самой большой порцией фо в мире

Вьетнамская продовольственная компания VIFON установила мировой рекорд, когда 55 ее рабочих сварили 1,35 тонн супа фо На мероприятие пригласили судей Книги рекордов Гиннеса, которые официально зарегистрировали рекорд.

Для приготовления гигантского блюда потребовались 1 963 блоков лапши быстрого приготовления, 1 200 литров бульона, 100 кг органической говядины, 22 кг приправы, 6 кг чили и 8 кг масла. Большая часть ингредиентов была произведена компанией VIFON. Чаша диаметров 2,1 метра, в которой и приготовили суп, состояла из двух слоев нержавеющей стали.

После регистрации рекорда, суп разлили на 1963 порции, которые раздали посетившим мероприятие работникам фирмы.

Это уже третий «гастрономический» рекорд Гиннеса для Вьетнама. В 2004 году в стране был приготовлен самый большой в мире баньтьынг (рисовый пирог, традиционное новогоднее блюдо), а в 2015 — самый длинный нем (рулет из жаренного рисового теста).

Источник: Saigoneer