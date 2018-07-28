Кисломолочные и жирные продукты: что не стоит употреблять в пищу в жару

Минздрав посоветовал не есть острую, жареную или копченую пищу в жару. Корреспондент «Вечерней Москвы» поинтересовался у специалистов, какие еще продукты питания могут быть опасны в этот период, а что наоборот стоит включить в летний рацион.

По существу, так называемая тяжелая пища вредна в любой сезон, но диетолог Елена Соломатина рекомендует обратить особое внимание на такую еду и не употреблять ее в жару.

— Мы говорим о насыщенных жирами бульонах, жареном мясе и всем, что тяжело переваривается организмом. Человек в жару тратит большое количество энергии на то, чтобы справиться с жарой и адаптироваться к погодным условиям, — рассказала Елена Соломатина.

Специалист советует употреблять больше овощей и фруктов.

— В них много необходимых солей, которые выводятся с потом, и воды. Для того чтобы использовать эту жидкость, организму не нужно тратить много энергии, — пояснила Елена. — Кроме того, стоит есть белое мясо, в том числе кролика, индейку. В жару хорошо употреблять в пищу рыбу и холодные супы: гаспачо, свекольники и окрошку.

— Сладкую газированную воду тоже стоит исключить из рациона. Сахар вытягивает воду из организма и вызывает жажду. Кроме того, газировки нарушают циркуляцию крови в организме. Она сгущается, и это может привести к образованию тромбов.

Врач-диетолог Алексей Ковальков посоветовал употреблять в пищу как можно меньше кисломолочных продуктов.

— Они содержат большое количество кофеина, который задерживает воду и приводит к отекам. Как правило, люди замечают это позднее и отек сохраняется до осени.