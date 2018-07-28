Неожиданные причины повышения давления

В молодом возрасте люди редко задумываются о здоровье сердца и сосудов, из-за этого с возрастом начинают проявляться различные заболевания. Гипертензия или повышенное артериальное давление может развиться по разным причинам внутреннего характера и под воздействием внешних факторов. Знание причин повышения артериального давление позволяет устранить негативные факторы и сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Фоновый шум Исследования в области экологической медицины доказали устойчивую связь между уровнем шумового загрязнения и повышением артериального давления. Если ты живешь в шумном районе, где гул улиц не стихает ни днем, ни ночью, то пора задуматься о звукоизоляции и берушах для комфортного сна.

Низкий уровень доходов

Недостаток доходов вызывает постоянное беспокойство на тему, как оплатить счета, способствует повышению тревожности и уровня стресса. В свою очередь стресс приводит к повышенному артериальному давлению. Имея низкий уровень доходов, люди не могут позволить себе качественное медицинское обслуживание.

Злоупотребление солью и сахаром

Сахар и соль в больших количествах однозначно не полезны для здоровья, но в сочетании друг с другом они становятся еще опаснее. Сахар в организме обладает свойством задерживать натрий, организм лишается возможности избавиться от излишков соли и реагирует повышением артериального давления.

Сочетание высокого количества соли и сахара встречается во всех продуктах фаст-фуда.

Употребление кофеина

Напитки и продукты с кофеином сделают тебя более энергичным и бодрым, но у них есть побочное действие — повышение давление. Кофеин является мощным стимулятором для нервной системы, к его употреблению нужно относиться, как к приему лекарственного средства.

Холодный климат

Организм человека наделен механизмом для выживания в экстремально холодных условиях, для поддержания температуры тела кровеносные сосуды сужаются. При этом давление крови в них увеличивается. Это не означает, что все люди, живущие в холодном климате, обречены страдать от гипертензии. Необходимо правильно одеваться, чтобы помочь своему телу сохранить тепло, обязательно носить шапки и перчатки для снижения потерь тепла.

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Частое употребление картофеля

Картофель обладает высоким гликемическим индексом, его употребление провоцирует немедленный подъем уровня сахара в крови. Концентрация сахара в крови всегда сказывается на давлении. Не нужно полностью отказываться от картофеля, он является источником пищевых волокон и витаминов, но нужно задуматься о количестве его употребления, а также о способе приготовления, жареный картофель и фри не принесут никакой пользы, только вред.

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