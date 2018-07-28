Десерт дня: галета с черникой и ромашкой

235 calories

Галета с черникой и ромашкой

Чтобы сэкономить время на приготовлении, используйте готовое слоёное тесто из магазина. Галета с черникой и ромашкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 235 ккал

Ингредиенты

Тесто (слоёное) 1 лист Черника 2 стакана Мёд ¼ стакана Ромашка (сушёная) 2 пакетика Лимон (сок) 2 ч. л. Сахар 1 ч. л. Яйца 1 шт. Ваниль щепотка Мороженое для подачи

Подогрейте мёд в небольшой кастрюле.

Опустите в горячий мёд пакетики ромашки, накройте крышкой и подержите на огне ещё 10 минут, после чего удалите пакетики.

Смешайте в миске чернику, ромашковый мёд, ваниль и лимонный сок.

Раскатайте тесто и распределите черничную начинку по всему листу, оставляя свободными края.

Заверните края, смажьте галету взбитым яйцом и посыпьте сверху сахаром.

Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.

Подавайте галету горячей с любимым мороженым. Приятного аппетита!

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