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Десерт дня: галета с черникой и ромашкой
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Десерт дня: галета с черникой и ромашкой 

The Challenger 49 минут назад
Фото: The Challenger
235 calories
Галета с черникой и ромашкой
Чтобы сэкономить время на приготовлении, используйте готовое слоёное тесто из магазина. Галета с черникой и ромашкой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 235 ккал
Ингредиенты
Тесто (слоёное) 1 лист Черника 2 стакана Мёд ¼ стакана Ромашка (сушёная) 2 пакетика Лимон (сок) 2 ч. л. Сахар 1 ч. л. Яйца 1 шт. Ваниль щепотка Мороженое для подачи
Подогрейте мёд в небольшой кастрюле.
Опустите в горячий мёд пакетики ромашки, накройте крышкой и подержите на огне ещё 10 минут, после чего удалите пакетики.
Смешайте в миске чернику, ромашковый мёд, ваниль и лимонный сок.
Раскатайте тесто и распределите черничную начинку по всему листу, оставляя свободными края.
Заверните края, смажьте галету взбитым яйцом и посыпьте сверху сахаром.
Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут.
Подавайте галету горячей с любимым мороженым. Приятного аппетита!
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Запись «Десерт дня: галета с черникой и ромашкой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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