Новая сыроварня: Кострома накормит Москву своим сыром?

В деревне Половчиново (Макарьевский район) открылась сыроварня, узнал KOSTROMA.TODAY. Сыром она будет снабжать Костромскую область и Москву.

По информации пресс-службы областной администрации, на заводе уже сварили первую пробную партию сыра «Гауда». В скором времени тут будут перерабатывать 5 тонн молока, а в год делать не меньше 110 тонн сыра. Купить его будет можно в Макарьеве, Костроме и Москве.

Когда завод будет работать на полную мощность, ему потребуется всего 20 человек персонала. Они будут делать твердые и полутвердые сычужные сыры.

Отметим, что хозяин завода вложил в его создание около 70 миллионов рублей.