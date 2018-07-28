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Новая сыроварня: Кострома накормит Москву своим сыром?
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Новая сыроварня: Кострома накормит Москву своим сыром? 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В деревне Половчиново (Макарьевский район) открылась сыроварня, узнал KOSTROMA.TODAY. Сыром она будет снабжать Костромскую область и Москву.
По информации пресс-службы областной администрации, на заводе уже сварили первую пробную партию сыра «Гауда». В скором времени тут будут перерабатывать 5 тонн молока, а в год делать не меньше 110 тонн сыра. Купить его будет можно в Макарьеве, Костроме и Москве.
Когда завод будет работать на полную мощность, ему потребуется всего 20 человек персонала. Они будут делать твердые и полутвердые сычужные сыры.
Отметим, что хозяин завода вложил в его создание около 70 миллионов рублей.
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