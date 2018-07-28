28 июля — День русской лени и PR-специалиста

День русской лени — всероссийский фестиваль этнокультурного комплекса «Деревня Тыгыдым», на протяжении нескольких лет проходивший на ярославской земле. Полениться от души и отметить этот самый русский праздник можно сегодня, 28 июля. К сожалению, сделать это получится только у себя дома на уютном диванчике, с чашкой кофе и печенькой. Организаторы фестиваля в этом году в последний момент отменили праздник из-за финансовых и организационных проблем. Видимо слишком ответственно подошли к идее праздника и поленились его организовать. Международный же день лени приходится на 20 августа и мы о нем еще обязательно напишем. Тем не менее, с праздником!

28 июля — День PR-специалиста в РФ.

Сегодня пиарщики России празднуют свой профессиональный праздник. Сам термин «PR-специалист» произошло от словосочетания Public Relations — связи с общественностью. Первых специалистов по PR в России стали готовить на факультетах журналистики. Чуть позже во многих ВУЗах появилась специальность «Связи с общественностью».

В 2003 году именно в этот день Министерство труда РФ внесло профессию специалиста по связям с общественностью в общероссийский классификатор профессий и должностей. Эта дата стала поводом для профессионального праздника пиарщиков, который с тех пор отмечается ежегодно.

Сейчас специалисты по связям с общественностью работают в каждой крупной организации. Существуют также специализированные PR-агентства, которые работают с разными заказчиками и решают множество задач по продвижению на рынок различных продуктов. Это творческая работа, требующая постоянного поиска новых решений, нестандартных ходов, умения подать информацию в выгодном свете.

Широкое применение нашли специалисты этой профессии и в индустрии общественного питания. Ни один серьезный ресторан не обходится без их услуг. Ведь общественное мнение о месте питания — это определяющий фактор его посещаемости и доходности. Введение в меню новых блюд, проведение праздников, мероприятий, действующие акции и скидки — все должно быть грамотно донесено до потенциального гостя. И грамотный пиарщик обязательно справится с поставленной задачей!

С праздником, уважаемые специалисты по связям с общественностью! Общественность благодарна вам за ваш труд!

День приезда картошки в Европу.

В этот день картошка прочно обосновалась в Европе. Привозили её и раньше — впервые она была привезена на континент испанцами. Но разводить они её не стали. Начало экспансии было положено в Англии, куда картофель первым привез математик и астроном Томас Хэрриот. Это произошло 28 июля 1586 года. Хэрриот — современник и близкий друг Шекспира, в составе экспедиции Уолтера Рэли побывал в Северной Америке, попытался составить алфавит и словарь индейцев и описать особенности рельефа. По приказу руководителя экспедиции он привез на родину картофель и высадил его в ирландском имении Рэли.

Как известно, путь картофеля на стол европейцев был непрост. Народ отчаянно противился нововведению и искал в картошке причины различных, в том числе заразных болезней. Заразных не нашли, но травились картофелем нередко, а все потому, что отчаянно путали вершки с корешками и пыталась есть ядовитые плоды, а не съедобные корнеплоды. Но постепенно привыкли, не без усилий со стороны активистов картофельной экспансии. Так, когда французский агроном Пармантье выяснил, что картофель съедобен и полезен, развернулась широкая пропаганда его выращивания и употребления в пищу. Пармантье и поддерживающие его властные органы были вынуждены пойти на ряд мер: днем грядки с картошкой охраняли, а на ночь караул снимали. Крестьяне решили что всякую ерунду охранять не станут и начали воровать «ценные» клубни. Ну а раз уж украли то и есть приходилось.

В Россию картошку завез Петр I. Но она не сразу прижилась — народ так же как и в Европе не сразу распробовал. При Екатерине картофель внедряли насильно, и были даже «картофельные» бунты, которые прекратились только тогда, когда народ узнал рецепт самогона из картошки.

Так, что еще один праздник в честь «второго хлеба» будет в июле в самый раз! Ранняя-то уже поспела!

Сегодня День независимости Перу (местная кухня).

Самым важным праздником в Перу является День независимости. Именно в этот день, 28 июля 1821 года страна обрела независимость от Испанской империи.

Празднование начинается еще на рассвете с поднятия флага и пушечных залпов. После этого наступает традиционное праздничное обращение президента к своему народу. Следующая часть празднования — парад и демонстрация. Военно-воздушные силы, армия, военно-морской флот, школы, общественные организации и гражданское население — все принимают участие в этом грандиозном шествии.

Неотъемлемой частью праздника являются различные ярмарки, угощения, концерты, выставки, уличные фестивали с участием танцоров, певцов и музыкантов.

Вечером — праздничное застолье и салют. На столе –традиционные блюда богатой перуанской кухни. Существуют три вида перуанской кухни: креоль, никкей и чифа. Креоль зародился ещё до новой эры при инках, впоследствии в него были привнесены испанские кулинарные особенности. Для креоля характерны такие продукты как рис, кукуруза, свинина, курица. В нём преобладают сладкие, пряные и кислые вкусы. Никкей появился в результате переселения в Перу большого количества японцев, одно из самых популярных блюд никкей — роллы с острыми соусами. Чифа — это традиционная кухня перуанских китайцев, щедро раскрашенная перуанскими специями.

Из мяса в Перу наиболее популярны свинина и курица. Из Анд пришла традиция употребления в пищу морских свинок. В некоторых местах Перу едят мясо лам. В горных регионах готовят сыр с сычужным ферментом, который не выдерживают и употребляют в пищу всегда молодым. В Перу огромное разнообразие видов картофеля, его выращивают даже в Андах на высоте более чем 3500 м над уровнем моря. Картофельв перу насчитывает несколько сотен сортов. Выращивается и готовится желтая, черная и фиолетовая кукурузы. В Перу растут помидоры, киноа, авокадо, спаржа, оливки, виноград, апельсины, инжир, черника, лайм. Также выращивается более 100 видов перцев. Перец ахи лимо по вкусу напоминает лайм.

Перуанские фермеры на склонах Анд жуют листья коки, растущие у подножия гор. Кока подавляет чувства голода и помогает в преодолении усталости. Её листья продаются в перуанских супермаркетах. В качестве напитка используется мате-де-кока (завариваемый из листьев коки чай). Они используются в приготовлении соусов, десертов и коктейлей. Из них делают алкогольный напиток кока-писко.

Вот некоторые из блюд и напитков перуанской кухни:

— «Ломо-сальтадо» — жаркое с овощами, представляющее собой смесь креоля и чифы. В качестве гарниров к блюду используют перуанский картофель (в виде фри) и китайский рис, которые подаются вместе.

— «Антикучос» — шашлычки, приготавливаемые в основном из маринованных кусочков телячьего сердца. Блюдо появилось во времена испанских конкистадоров, которые заменили в кухне инков мясо лам говядиной.

— «Карапулька» — блюдо из свинины, курицы, арахиса, чили и дегидрированного картофеля. В Перу карапульку исторически готовили рабы из Африки.

— «Пачаманка» — блюдо из разных сортов мяса, кукурузы и различных видов картофеля. Готовится в яме, которую обкладывают камнями, внутри ямы разжигают костёр, затем вытаскивают из неё угли и помещают туда ингридиенты. Их накрывают банановыми листьями, которые засыпают землёй. Запекается несколько часов.

— «Писко» — крепкий алкогольный напиток из виноградного вина свежего брожения. В процессе дистилляции получается ароматная 43-градусная жидкость. В писко запрещено добавлять воду, а также менять структуру и цвет. На основе напитка делают коктейли, например, писко сауэр. Между Перу и Чили ведётся спор о том, чей напиток более правильный.

— «Чича» — слабоалкогольный напиток, вкусом напоминающий на пиво. Готовится из кукурузного хлеба, который жуют женщины. Присутствующие в слюне ферменты превращают крахмал в сахар, в результате чего происходит брожение.

— «Чича-морадо» — безалкогольный напиток, по типу глинтвейна. Готовится из чёрной кукурузы, которая варится вместе с фруктами, корицей, гвоздикой и другими специями.

Как видите, кухня Перу весьма интересна и своеобразна. Далеко не все блюда вызовут аппетит среднего россиянина, но экзотике тоже должно быть место в жизни.

С праздником, Перу!

Национальный день молочного шоколада — США.

Еще один шоколадный праздник пробрался в календарь. На этот раз это День молочного шоколада.

Молочный шоколад изготавливают из тёртого какао, масла какао, сахарной пудры и сухого молока. Чаще всего используют сухое молоко жирностью 2,5% или сухие сливки. В отличие от тёмного или горького шоколада легко тает как во рту, так и под действием тепла. Является основным сырьём для производства глазурей. История появления складывается еще в те времена, когда шоколад считался исключительно напитком. Горячий шоколад был достаточно крепким и горьким, поэтому, чтобы его смягчить, еще в середине XVIII века англичане на Ямайке стали добавлять в него молоко, что придало шоколаду необходимую лёгкость. С этих пор напиток стал доступен даже детям, хотя цена продолжала оставаться выше, чем у распространявшегося в те же годы по континенту чая. Одной из причин была дороговизна тростникового сахара, который было принято добавлять в шоколад. Но настоящий молочный шоколад в плитках был получен только в конце ХIХ века. В 1875 году Даниэль Петер из Веве после многих неудачных экспериментов сумел, добавив в число компонентов сухое молоко, получить первый молочный шоколад. Через четыре года он открыл совместно с Анри Нестле предприятие под торговой маркой Nestlе, которое специализировалось на производстве нового продукта. Его вкус резко отличался от привычного. В нем отсутствовала горечь, а вместо нее появился оригинальный молочный сладковатый вкус. С тех пор было сделано множество усовершенствований технологии, но каким бы не был рецепт, есть то, что остается неизменным. В состав молочного шоколада входит тертый какао, какао — порошок и какао — масло, сухое или сгущенное молоко. Согласно европейской рецептуре, молочный шоколад должен содержать до 25% твердых частиц какао, а жиры обязательно должны быть молочными, а не растительными. В качестве ароматизатора используется ваниль, а также допускается ее заменитель — ванилин. В некоторых сортах сахар достигает 50% всего объема. Зачастую, это встречается в шоколаде американского происхождения. В качестве эмульгатора, который отвечает за то, чтобы шоколад приятно плавился во рту, используется соевый лецитин. Молочный шоколад является самым популярным шоколадом в мире. В Америке число поклонников этого десерта достигает 72%, в Бельгии — 50%, а в Швейцарии эти показатели составляют 80% населения. Молочная шоколадка является обязательным компонентом рациона военнослужащих, летчиков и космонавтов. Нам с вами он тоже может подарить знакомое с детства удовольствие и в ограниченных количествах здоровью не повредит!

P. S. На картинке к этому тексту изображена обертка дореволюционного молочного шоколада фабрики Эйнема. У нас тоже давно умеют делать вкусный шоколад!

В этот день, в 1997 году состоялся 2-й бой между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом . В конце 3-го раунда во время клинча Тайсон откусил противнику задне-верхнюю часть правой ушной раковины. Холифилд запрыгал от боли. Рефери Миллс Лейн приостановил бой. Доктор осмотрел Холифилда и сказал, что он может продолжать бой. Рефери оштрафовал Тайсона на два очка.

А вот накормили бы Майка перед боем, глядишь и ухо бы целым осталось. Ох уж эти спортивные диеты.