Лунная диета. Худеем по лунным циклам

О том, как правильно худеть по Луне, рассказывает астролог и женский тренер Юлия Столярова.

Как Луна помогает худеть?

В астрологии Луна — главная женская планета. Она очень влияет на женщин всех возрастов — как на наше восприятие мира, так и на наши привычки и пристрастия. Луна влияет и на наше тело, изменяя наш обмен веществ. Точно так же, как приливы сменяются отливами, вода из межклеточного пространства в полнолуние уходит вглубь клеток. Когда Луна становится тоненьким серпом и совсем исчезает, вода из клеток вновь возвращается в ткани. Если подстроиться под ритм Луны, можно отлично вывести из организма лишнюю жидкость и очистить тело от застоявшейся воды. Это всегда положительно сказывается на объёмах и на массе тела. Диета, начатая на новую Луну, стимулирует расщепление жиров и очищает организм от токсинов. В результате такая положительная встряска способствует правильному перераспределению жидкости и ферментов, необходимых для качественного переваривания и усвоения пищи.

Для того, чтобы худеть по Луне, необходимо понять, какой вид диеты подходит именно вам. В интернете можно найти целый календарь, в котором расписано, что можно есть, а что нельзя в каждый конкретный лунный день. Но я бы не стала рекомендовать такой способ похудения, так как информация в лунном календаре слишком обобщена и не может одинаково подходить всем женщинам. Если планировать своё меню по Луне, нужно, во-первых, учитывать особенности здоровья и организма, во-вторых, нужно смотреть и другие астрологические аспекты, кроме Луны. Поэтому, на мой взгляд, лучше использовать лунную диету ежемесячно, но лишь несколько дней подряд, воспринимая её не как систему питания, а как экспресс-детокс. Но очень важно не бросаться в диету бездумно. Если у вас есть диабет или какие-то иные проблемы с обменом веществ, такие диеты проводить не желательно. Если ваш врач по состоянию здоровья рекомендует вам какое-то определённое меню, то обязательно сначала проконсультируйтесь с ним.

Как худеть по Луне?

Есть несколько вариантов лунных диет: одна из них привязана к полнолунию, а две связаны с новолунием. Начнем с полной Луны.

Короткая диета в полнолуние (24 часа)

Это самый простой вариант Лунной диеты. Открываем любой лунный календарь и находим в нём полнолуние. Ближайшая дата —18 августа. Накануне вечером, 17 августа, можно пить только минеральную негазированную или обычную питьевую воду, свежевыжатые овощные и фруктовые соки (без добавления сахара) и ничего не есть. С утра и весь день, пока Луна вновь не взойдёт на небо, нужно также отказаться от еды и пить жидкости (не менее 2х литров в день, если нет проблем с почками). За такой разгрузочный день в полнолуние можно потерять немного — около 1-2 килограммов. Но главное — вы избавитесь от отёчности и выведете из организма большую часть токсинов.

Короткая диета в новолуние (36 часов)

Снова открываем лунный календарь и находим новолуние. Ближайшее будет 2 августа. Диета начинается накануне вечером, обычно с 18.00 (то есть 1 августа). В меню на ближайшие полтора дня входят только овощные супы и бульоны. Дело в том, что овощные супы помогают организму справиться с отечностью и при этом снабжают его различными минеральными веществами. Если ваша цель — быстрее сбросить вес, забудьте про супы и ешьте только бульоны. Если ваша задача — очищение организма, то можно есть и супы, так как в них содержится полезная клетчатка. Готовьте бульоны и супы из брокколи, помидоров, цветной капусты, стручковой фасоли, картофеля, моркови, из бобовых (фасоль, горох), но не добавляйте крупы, мясо и другие, не овощные, ингредиенты. Один раз за эти полтора дня можно позволить себе мясной или рыбный бульон, но это, если уж очень хочется. Есть при этом нужно часто — не реже 5-6 раз в сутки.

Длинная диета на новолуние (6 дней)

Этот вариант диеты подходит всем любительницам длительных ограничений в еде. Тем, кто срывается уже на вторые сутки, лучше прибегать к одной из коротких диет, представленных выше. Итак, снова находим в календаре новолуние. Начинаем диету за три дня до этой даты и продолжаем не более шести дней. В рационе только овощи. Готовьте из них рагу, тушите в горшочках или на сковороде (без добавления масла), ешьте сырыми или делайте салаты, — главное ограничиться только овощами. Старайтесь есть небольшими порциями, но каждые 3 часа. От такого вегетарианского питания вы и так скинете лишние килограммы, но если делать это в период новолуния, все процессы в организме будут происходить быстрее и эффективнее. А главное — вы избавитесь от отёчности и лишних токсинов. Если вам подойдёт эта диета, её можно повторять через новолуние, как почувствуете потребность в очищении организма.

Важные правила

Если по окончании диеты срываться и бежать в булочную, закидывая в рот всё, о чём мечталось в эти тяжёлые дни, скинутые килограммы обязательно к вам вернутся, и ещё приведут с собой пару-тройку «товарищей». Поэтому после окончания диеты старайтесь мягко входить в своё привычное меню, при этом ограничивая себя в сдобе, сладостях, жирной пище и сладких напитках.

Чтобы похудеть красиво, не забывайте об адекватных физических нагрузках. В период диеты не стоит до потери пульса бегать в парке или тягать железо. Это время лучше отвести йоге, пилатесу, упражнениям, связанным с дыханием и растяжкой. После окончания диеты не забывайте про спорт, тогда вам удастся эффективно поддерживать результат.

После окончания диеты вы можете есть всё, что считаете разумным. Однако помните, что питаться правильнее не 1 раз в день перед сном, а каждые 3-4 часа и небольшими порциями.

Поддерживайте водно-солевой баланс. Только достаточное количество воды (около 1.8-2 л в сутки) и минимальное (но обязательное!) количество соли позволят вам избегать отёков.

Слушайте свой организм, ощущайте, какие изменения происходят у вас внутри во время и после диеты. Если вам становится нехорошо от одних бульонов или овощей, не истязайте себя и вернитесь к привычному рациону. Если же вы, напротив, ощущаете внутреннее обновление, лёгкость и силы, значит, вы уловили ритм Луны и готовы идти с ней рука об руку.