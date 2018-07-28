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Как делают пальмовое масло
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Как делают пальмовое масло 

Steaklovers.ru 1 час назад
Фото: Steaklovers.ru
Сегодня в России пальмовое масло содержится в большинстве продуктов. Причина проста. Дорогой животный жир чаще всего заменен дешевым растительным — пальмовым. Отметим, что в пищевой промышленности пальмовое масло применялось ещё в СССР, однако настоящий пальмовый бум пришелся на последние годы.
Почти все пальмовое масло в мире производят Индонезия и Малайзия. Сегодня посадки масличной пальмы насчитывают более 250 тысяч квадратных километров — а это больше площади средней европейской страны:
Во многих странах вопрос регулирования добавок из пальмового масла всерьез обсуждается на законодательном уровне. К сожалению, Россия далеко отстает в этом вопросе. Поэтому лучше внимательно читать состав продуктов и стараться избегать те из них, где масло заявлено явным образом.
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