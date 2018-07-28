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Барашек на вертеле: мастер-класс от шефа
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Барашек на вертеле: мастер-класс от шефа 

Steaklovers.ru 49 минут назад
Фото: Steaklovers.ru
Мясо на вертеле издавна считалось непременным атрибутом любого пира или застолья. Большой, сочный, ароматный кусок ставили по центру, и он был главным украшением любого стола.
Сегодня традиции измельчали: шашлык, как правило, насаживают на маленькие шампуры и жарят кусочками в 2-3 укуса. Большая ошибка!
Конечно, приготовить целого барашка не вертеле гораздо сложнее, чем пожарить банальный шашлык, но дело того стоит. Чтобы вас убедить окончательно, предлагаем этот мастер-класс, который развеет все сомнения:
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