Барашек на вертеле: мастер-класс от шефа

Мясо на вертеле издавна считалось непременным атрибутом любого пира или застолья. Большой, сочный, ароматный кусок ставили по центру, и он был главным украшением любого стола.

Сегодня традиции измельчали: шашлык, как правило, насаживают на маленькие шампуры и жарят кусочками в 2-3 укуса. Большая ошибка!

Конечно, приготовить целого барашка не вертеле гораздо сложнее, чем пожарить банальный шашлык, но дело того стоит. Чтобы вас убедить окончательно, предлагаем этот мастер-класс, который развеет все сомнения: