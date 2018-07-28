Кулинарная карта России: как готовить башкирский чай и традиционные пельмени

Мясо во всех горячих блюдах и закусках, медовый чак-чак с маком, чай с молоком, который в этом регионе можно смело назвать главным напитком каждого дома. Башкирская кухня до сих пор считается одной из самых самобытных и традиционных на Южном Урале. Гостеприимные жители этой республики умеют устраивать пышные застолья и из поколения в поколение передают старинные рецепты традиционной выпечки, супов и сладостей.

Специально для проекта «Кулинарная карта России» корреспондент «МИР 24» побеседовала с уфимским ресторатором Сабитом Баимбетовым. Повар поделился секретами приготовления правильного башкирского чая, мясной выпечки и рассказал о традиционных праздничных блюдах своего народа.

Правильный башкирский чай По древней традиции, башкиры пьют чай дважды за один прием пищи: за 10 минут до подачи главного блюда и через 30 минут после окончания трапезы. Сначала гостям предлагают пиалу черного чая с медом, второй раз напиток подают с прогретым молоком и блюдом традиционных сладостей.

Ингредиенты для приготовления чая берут в таких пропорциях:

3-5 г сухого черного чая 800-1000 мл воды

20 г цветочного жидкого меда

50 мл прогретого молока или сливок

Секрет приготовления вкусного и ароматного напитка в использовании правильного сырья, воды и посуды. Так, чай должен быть черным, крупнолистовым, без добавления трав, ягод и фруктов, искусственных ароматизаторов и красителей. Храниться сухой чай должен в деревянной банке с плотно закрывающейся крышкой, вдали от прямых солнечных лучей и посторонних запахов.

Вода для чая используется свежая, вскипяченная всего один раз, в противном случае у готового напитка появится металлический запах и привкус мела. Заваривать листья лучше в фарфоровой или фаянсовой, но не в металлической посуде.

По словам Сабита Баимбетова, перед заваркой пустой чайник необходимо прогреть — для этого его два-три раза ополаскивают кипятком. Затем на дно чайника закладывают сухой чай и заливают его 200-300 мл воды. Если вода мягкая, напитку дают настояться 3-5 минут, если жесткая — до 15 минут. После этого в чайник доливают оставшуюся воду, накрывают его льняной салфеткой и оставляют еще на три-пять минут.

Признак правильно заваренного чая — пена, которая образуется под крышкой чайника. Она появляется тогда, когда чай заварен достаточно крепко и при нужной температуре. В этот момент в чайник можно добавить прогретое молоко, сливки, а если гость пьет чай с медом, его подают отдельно.

Готовый напиток разливают по пиалам, вместо сахара чай подслащают медом. Чашка правильно приготовленного башкирского чая бодрит не чуть не меньше крепкого кофе и может стать его более полезной альтернативой.

Билмәне, или башкирские пельмени

За право считать себя родиной пельменей борются не меньшее количество городов и народов, чем за право считать себя родиной поэта Гомера. По своему особому рецепту это блюдо готовят в нашей стране, Китае (баоцзы), Израиле (креплы), Непале (момо), Корее (манду), Италии (равиоли), Монголии (буузы), Вьетнаме (бан бот лок). Только в России для пельменей существует около 50 рецептов, и один из них — традиционные башкирские пельмени билмәне.

В отличие от уральских пельменей, они готовятся с добавлением небольшого количества картофеля, поэтому получаются более крупными и сочными. Чтобы внутри пельменя при варке осталось как можно больше сока, защипывают билмәне тоже по-особому, делая их более продолговатыми, чем, например, сибирские пельмени.

Для приготовления фарша понадобятся следующие ингредиенты:

1 кг баранины (можно по желанию добавить немного говядины)

2 луковицы

1 картофелина

3 столовых ложки сливочного масла

Для приготовления пресного теста необходимо взять:

500 г муки + 50 г 3 яйца

100 мл холодной воды

1 чайную ложку соли

Свежее промытое и обсушенное мясо средней жирности прокручивают на крупной мясорубке вместе с сырым луком и картофелем. Выкладывают мясо в глубокую посуду, добавляют размягченное сливочное масло, соль и перец добавляют по вкусу.

Муку для теста нужно тщательно просеять, чтобы она насытилась кислородом. На сухой стол высыпать муку горкой, сделать в ней небольшое углубление, вбить в него три яйца и соль. Начать вымешивать тесто руками и по 50 мл постепенно добавлять воду. Тесто должно получиться крутым и плотным. Готовому тесту дают «отдохнуть» 10 минут при комнатной температуре.

Готовое тесто раскатывают толщиной 2,5 — 3 мм и разрезают на небольшие квадраты. В центр каждой пластинки кладут по чайной ложке фарша, затем трижды защипывают края так, чтобы пельмени по форме напоминали лодочку. Готовые билмәне можно сварить в мясном бульоне 15 — 20 минут или же приготовить на пару в течение 30 — 40 минут. Подают это блюдо обязательно с пиалой бульона и каймаком.

Катлама

Такое название получил в Башкирии мягкий рулет из теста с мясной начинкой. Блюдо очень подходит для праздничного стола — его удобно готовить большой порцией и подавать гостям.

В первую очередь нужно приготовить соус для будущей катламы — башкирские хозяйки называют его «Степным» или «Восточным». 200 г сметаны перемешивают с измельченным чесноком, ложкой горчицы, солью, перцем и нарубленной зеленью — петрушкой, укропом, зеленым луком. Соус заливают в стеклянную банку и дают ему настояться 1 — 2 часа перед подачей на стол.

Затем нужно приготовить обычное тесто по тому же рецепту, что был описан в рецепте башкирских пельменей. Пока тесто «отдыхает», готовят фарш из следующих ингредиентов:

500 г баранины (вырезка)

1 крупная луковица

пучок зеленого лука

3 отварных яйца

соль, перец, травы по вкусу

Через крупную мясорубку пропускают мясо, добавляют к нему мелко порубленный лук, соль и перец. Тесто тонко раскатывают на прямоугольники размером 15 на 20 сантиметров, на поверхность теста укладывают фарш, сверху посыпают мелко нарубленным луком и вареными яйцами. Тесто плотно сворачивают в рулетики, защипывая края.

Далее катламу укладывают в пароварку, смазывают растительным маслом и готовят 30 — 40 минут. Готовые рулеты нарезают на круглые ломтики, обильно посыпают зеленью, подают на стол со сметанным соусом. Для остроты можно отдельно подать нарезанный лук, чеснок или перец.

Сәк-сәк Эту легендарную сладость из теста с медом готовят на всем Южном Урале. В Татарстане его называют чак-чаком, в Казахстане — шак-шаком, а в Башкирии — сәк-сәком. Как бы ни звучало название блюда, его вкус и рецепт универсален: это кусочки теста, обжаренные в масле и обильно политые медовым сиропом. То, какого размера кусочки теста делать и чем украшать готовый десерт, остается на усмотрение хозяйки дома.

Для приготовления сладости понадобится хотя бы три часа свободного времени и следующие продукты:

200 г муки

3 яйца

3 столовых ложки воды

300 мл растительного масла для фритюра или 200 г сливочного

300 г густого цветочного меда

Сухофрукты, изюм, мак, орехи и цукаты для украшения

В глубокой миске нужно тщательно взбить яйца с добавлением воды. В яичную смесь всыпать муку, замесить мягкое тесто. Раскатать его в пласт толщиной не более сантиметра, затем нарезать тонкими колбасками длиной по 1 сантиметру.

В глубокой сковороде разогреть масло. Кусочки теста жарить до золотистого цвета во фритюре в течение 3 — 4 минут, вытащить их шумовкой и выложить на салфетку.

В ковшике разогреть густой мед, добавить в него цукаты, сухофрукты или изюм. Остывшие кусочки теста залить медовой смесью, перемешать ложкой и выложить на тарелку в форме горки. Чтобы формировать десерт было легче, можно смочить руки водой и вылепить нужную форму руками. Сверху десерт посыпают маком и толчеными орешками. Затем его отправляют в холодильник на 2-3 часа, после этого можно подавать к столу с крепким башкирским чаем.

Пару слов о традиционном гостеприимстве

Башкиры — одни из самых гостеприимных народов России. Любого гостя здесь ждут с традиционными сладостями и долгими разговорами за башкирским чаем. У местных жителей даже есть своя шутка на этот счет: когда вас приглашают «попить чаю», к столу хозяин подаст не только сәк-сәк и варенье, но и пироги, отварное мясо, свежий хлеб с маслом и даже манты!

Большинство местных блюд очень питательные, с добавлением мяса, теста и масла. Это обусловлено тем, что в зимние месяцы температура в регионе опускается до 30-40 градусов ниже нуля. Для лечения простудных заболеваний местные хозяйки обязательно запасают на зиму несколько трехлитровых банок меда — лучшего средства для укрепления иммунитета в суровых погодных условиях не придумаешь.

Главное правило застольного этикета башкир гласит, что хозяин начинает и оканчивает есть вместе со своим гостем. Красноречивее всего о местном менталитете говорит тот факт, что, если гость остается голодным за столом, хозяин должен ограничить себя и отдать гостю все лучшее из своих закромов. Вот такая она, гостеприимная Башкирия!

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ