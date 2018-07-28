5 утренних привычек здорового человека

Утро может быть очень добрым, несмотря на то, что многие говорят иначе. Если постоянно переводить будильник на несколько минут вперед, собираться в спешке и забывать позавтракать, то утро действительно не будет добрым. Начинай утро с этих правильных привычек, и тогда ты станешь более здоровым, продуктивным и жизнерадостным.

Первым делом — вода

Стакан воды сразу после пробуждения восполняет недостаток жидкости, образовавшийся за ночь, а также запускает обменные процессы. Это первый шаг к бодрости и хорошему настроению на весь день.

Растяжка

Энергичные упражнения не совсем уместны сразу после пробуждения, поэтому зарядку лучше провести в форме растяжки. Выполнение нескольких упражнений на растяжку займет не более пяти минут, но за это время с телом произойдет несколько перемен — кровоток станет сильнее, мышцы станут более мягкими, суставы — более подвижными.

В качестве упражнений для утренней растяжки можно выбрать несколько базовых статических асан из йоги.

Питательная еда Факт необходимости завтрака неоспорим, но мало кто располагает правильными представлениями о выборе еды для завтрака. Первый прием пищи обязательно должен включать в себя белковые продукты и листовую зелень, к примеру, яйца с листьями салата. За ночь метаболизм сильно замедляется, употребление белка способствует ускорению обменных процессов, организм настраивается на интенсивное сжигание калорий в течение всего дня. Листовая зелень необходима в качестве источника витаминов и антиоксидантов, а также клетчатки.

Завтрак, приготовленный с вечера

Для того, чтобы не тратить времени на приготовление завтрака утром, можно все подготовить с вечера. Белковым компонентом завтрака могут стать не яйца, а протеиновый коктейль, на его приготовление уйдет не более пары минут. Если ты не употребляешь спортивное питание, то сможешь приготовить равноценное блюдо самостоятельно из натуральных продуктов. Потребуется полчашки белого йогурта, половина стакана молока и половина стакана цельных овсяных хлопьев. Все продукты смешиваются с вечера, к коктейлю можно добавить орехи, кусочки фруктов, корицу или ваниль по вкусу. Настоявшись за ночь, утром домашний протеиновый коктейль будет готов к употреблению.

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