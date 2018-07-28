Как не умереть с голоду на 1 доллар в разных странах мира 

Трудно даже представить, что можно купить из еды всего на 1 доллар. В России возможно множество вариантов, правда, все зависит от города, где покупаешь продукты.
А как дело обстоит в других уголках нашей планеты? Мы убедились, что в некоторых странах с пятью долларами в кармане с голоду точно не умрешь.
buzzfeed.com Австралия — один коктейль в «Макдоналдсе».
Норвегия — одна упаковка лапши рамен быстрого приготовления.
Венгрия — целая бутылка вина.
Гонконг — один кусочек хлеба.
Нидерланды — 10 блинчиков в супермаркете.
Индия — 6 чашек чая.
Шанхай — 10 вегетарианских пельменей.
Италия — эспрессо или капучино.
Нигерия — банка содовой и пакет чипсов.
Чехия — полторы бутылки пива.
Малайзия — дюжина яиц.
Южная Африка — два чизбургера в «Макдоналдсе».
Филиппины — две банки Cheez Whiz (плавленный сыр).
Франция — один багет.
Колумбия — три эмпанады (пирожки с начинкой).
Вьетнам — тарелка супа фо (суп с лапшой, в который при сервировке добавляют мясо или рыбу).
Гондурас — 11 бананов.
Индонезия — 67 штук жевательной резинки.
Хорватия — одна большая чашка кофе.
Польша — один шот в баре.
Египет — фалафель (жареные во фритюре шарики из измельченного нута или бобов), шаурма или одна банка консервов из тунца.
Голландия — 6 яблок.
Финляндия — хот-дог.
Уругвай — один литр молока.
Швейцария — три жевательные резинки.
США — большая банка холодного чая «Аризона».