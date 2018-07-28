Как не умереть с голоду на 1 доллар в разных странах мира

Трудно даже представить, что можно купить из еды всего на 1 доллар. В России возможно множество вариантов, правда, все зависит от города, где покупаешь продукты.

А как дело обстоит в других уголках нашей планеты? Мы убедились, что в некоторых странах с пятью долларами в кармане с голоду точно не умрешь.

buzzfeed.com Австралия — один коктейль в «Макдоналдсе»

Норвегия — одна упаковка лапши рамен быстрого приготовления.

Венгрия — целая бутылка вина.

Гонконг — один кусочек хлеба.

Нидерланды — 10 блинчиков в супермаркете.

Индия — 6 чашек чая.

Шанхай — 10 вегетарианских пельменей.

Италия — эспрессо или капучино.

Нигерия — банка содовой и пакет чипсов.

Чехия — полторы бутылки пива.

Малайзия — дюжина яиц.

Южная Африка — два чизбургера в «Макдоналдсе».

Филиппины — две банки Cheez Whiz (плавленный сыр).

Франция — один багет.

Колумбия — три эмпанады (пирожки с начинкой).

Вьетнам — тарелка супа фо (суп с лапшой, в который при сервировке добавляют мясо или рыбу).

Гондурас — 11 бананов.

Индонезия — 67 штук жевательной резинки.

Хорватия — одна большая чашка кофе.

Польша — один шот в баре.

Египет — фалафель (жареные во фритюре шарики из измельченного нута или бобов), шаурма или одна банка консервов из тунца.

Голландия — 6 яблок.

Финляндия — хот-дог.

Уругвай — один литр молока.

Швейцария — три жевательные резинки.

США — большая банка холодного чая «Аризона».