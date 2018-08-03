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Российские военные победили в конкурсе «Рембат» Армейских международных игр
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Российские военные победили в конкурсе «Рембат» Армейских международных игр 

ТАСС 3 августа 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российская команда одержала победу в международном конкурсе специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат-2018», который завершается в Омске в рамках Армейских международных игр. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
"Российские военнослужащие опередили соперников в четвертом этапе международного конкурса «Рембат-2018», который проходит на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института. Благодаря этой победе, россияне стали лучшими в каждом этапе состязаний. Протокол подписан всеми участниками соревнований", — сказали в пресс-службе. Награждение победителей конкурса «Рембат-2018» состоится 4 августа.
"Команды России и Китая выступили сильнее по сравнению с прошлым годом. Команда Китайской Народной Республики смогла продемонстрировать выступление на уровне сборной России прошлого года. Но команда Вооруженных сил РФ улучшила свой результат, что позволило ей одержать уверенную победу", — отметил главный судья соревнований Андрей Зяблов.
Международный конкурс «Рембат» Международных армейских игр стартовал в Омске 29 июля. Среди участников соревнований сборная команда России, Китая и команда Омского автобронетанкового инженерного института, выступающая вне конкурса.
IV Армейские международные игры открылись 28 июля в подмосковном парке «Патриот». Игры, программа которых включает 28 конкурсов, продлятся по 11 августа одновременно на 24 полигонах семи стран. В них принимают участие команды из 32 стран.
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