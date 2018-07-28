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Шойгу оценил блюда военных поваров на АрМИ-2018
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Шойгу оценил блюда военных поваров на АрМИ-2018 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
АЛАБИНО, 28 июл — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил национальные блюда военных поваров, приготовленные на конкурсе «Полевая кухня» в подмосковном Алабино, и пожелал им победы.
"Очень вкусно, спасибо!", — сказал он, попробовав блюда.
"Полевая кухня" — соревнование специалистов продовольственной службы по индивидуальному приготовлению пищи и выпечки хлебобулочных изделий, а также приготовлению национальных блюд. В этом конкурсе участвуют команды из 12 стран: Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, России, Монголии и Египта.
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