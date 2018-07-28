Шойгу оценил блюда военных поваров на АрМИ-2018

АЛАБИНО, 28 июл — РИА Новости . Министр обороны России Сергей Шойгу высоко оценил национальные блюда военных поваров, приготовленные на конкурсе «Полевая кухня» в подмосковном Алабино, и пожелал им победы.

"Очень вкусно, спасибо!", — сказал он, попробовав блюда.

"Полевая кухня" — соревнование специалистов продовольственной службы по индивидуальному приготовлению пищи и выпечки хлебобулочных изделий, а также приготовлению национальных блюд. В этом конкурсе участвуют команды из 12 стран: Анголы, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Вьетнама, Израиля, Казахстана, Китая, Узбекистана, России, Монголии и Египта.