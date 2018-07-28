Сколько раз допустимо кипятить воду

Каждая хозяйка знает, что кипяченая вода не только делает воду мягче и вкуснее, но и убивает в ней всевозможные бактерии. Но особо щепетильные дамы уверены, что если прокипятить воду не один, а два-три раза, то и пользы от этого будет несоизмеримо больше.

Ученые считают такой подход в корне неверным. Опытным путем было установлено: при повторном кипячении структура воды полностью меняется. Никаких бактерий в воде уже нет. Но из-за испарения раствор воды становится более концентрированным, в нем повышается содержание соли, а с присутствующими в жидкости органическими веществами и минералами вступает в реакцию хлор — неизменный спутник воды в городских квартирах. Что получается в результате, не скажет ни один ученый, поскольку все зависит от конкретного состава воды, концентрации в ней хлора, наличия тех или иных органических веществ, длительности кипячения. Точно можно сказать только одно: с каждым последующим кипячением возникают все новые химические реакции, результатом которых становится появлением различных видов канцерогенных веществ.

В телепередаче о здоровье с Еленой Малышевой о кипячении водопроводной воды рассказывается как о процессе превращения «живой» воды в «мертвую». Образующиеся канцерогенные соединения негативно воздействуют на клетки организма, способствуя их мутации в раковые.

В ходе более детального изучения последствий многократного кипячения было установлено, что в воде содержатся мышьяк, нитраты, фториды. Согласно заключению Всемирной организации здравоохранения , такая вода представляет собой угрозу для населения именно из-за содержания мышьяка.

Нитраты при нагревании преобразуются в нитрозамины — канцерогены, приводящие к онкологическим заболеваниям.

Исследователи Гарвардского университета провели исследования, результаты которых были опубликованы в научном журнале Environment Health Sciences. Ученые утверждают, что фториды не просто приводят к различным расстройствам у детей, но даже способны снизить их IQ.

Доктор Мария Хелменштайн рекомендует кипятить воду не более двух раз и только в исключительных случаях. По ее мнению, повторное кипячение ни в коем случае не должно войти в привычку, так как здоровья это точно никому не добавит. Особенно опасно, считает доктор, пить несколько раз прокипяченую воду беременным женщинам и людям, имеющим склонность к заболеваниям, связанным с образованием камней в различных органах.

Эндокринолог Михаил Богомолов, президент Российской диабетической ассоциации в эту «бочку дегтя» против кипячения воды вносит свою «ложку меда». Врач с цифрами в руках доказывает, что доля образующегося после кипячения дейтерия — тяжелого изотопа водорода — столь незначительна, что никак не может повлиять на здоровье человека. Чтобы концентрация веществ в кипяченой воде достигла угрожающих объемов, необходимо кипятить эту самую воду десятки, а то и сотни раз. Более конкретные цифры называет академик И. В. Петрянов-Соколов: чтобы получить литр воды со смертельной концентрацией веществ, нужно прокипятить более двух тонн водопроводной воды.

Что же касается солей кальция, то при нагревании воды они, по словам Михаила Богомолова, выпадают в осадок, так как плохо растворяются в воде. Вода от этого становится только мягче и приятнее на вкус, в ней прекрасно заваривается чай. Однако перед повторным кипячением ее необходимо охладить.

Что же касается вкусовых качеств чая или кофе, то, по утверждениям специалистов, даже единожды хорошо прокипяченая вода вкуса им не добавит. Особенно это касается чая. Не случайно для раскрытия всех вкусовых качеств этого напитка гурманы рекомендуют воду до кипения вообще не доводить. Оптимальный вариант — 95 градусов по шкале Цельсия.

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