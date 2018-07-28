Как успокаивали нервы на Руси

В наше время в аптеках встречается огромный выбор успокоительных средств. Между тем у химических препаратов масса побочных эффектов. Почему бы не воспользоваться опытом наших предков, которые от стресса и бессонницы употребляли исключительно травяные отвары?

Валериана

Сегодня в аптеках продаются таблетки или экстракт валерьянки. Но по эффективности они не сравнимы с настоем валерианы. На Руси собирали валерьяновый корень, толкли его и заливали охлажденным кипятком (например, из самовара), давали настояться, процеживали и пили. Можно было пить его перед сном, если мучила бессонница. В случае нервного возбуждения настой валерианы пили в любое время суток.

Душица

Ее применяли как при бессоннице, так и при повышенной возбудимости (говоря современным языком — при стрессовых состояниях). Высушенную и измельченную траву заливали стаканом кипятка, настаивали и процеживали. Иногда к настою добавляли ложку меда. Крепким отваром душицы мыли голову — считалось, что это также помогает при проблемах со сном.

Мята славилась не только как успокаивающее и лекарство от бессонницы, но и как тонизирующее средство. Современные медики считают, что она улучшает работу мозга. Из мяты готовили настой, залив ее горячей водой и процедив, и принимали перед едой. Также из нее делали компрессы от бессонницы. Для этого измельченную мяту смешивали с цветами шиповника и яичными белками. Получив однородную массу, ее трижды в день прикладывали на лоб.

Мелисса

Чтобы приготовить чай из мелиссы, заливали горячей водой свежие листья этого растения. Пили его обычно перед сном. Мелиссу часто заваривали вместе с валериановым корнем.

Ромашка

При проблемах со сном готовили также ромашковый чай. Для этого собирали соцветия лекарственной ромашки, высушивали их и либо настаивали, либо делали отвар. Употребляли его в теплом виде, как обычный чай.

Пустырник

Издавна настоем пустырника не только лечили бессонницу, но и снимали эмоциональное напряжение. Для этого траву заваривали в кипятке, настаивали в теплом месте и процеживали.

Тимьян (чабрец)

Считалось, что тимьян особенно хорошо помогает при переутомлении, умственном или физическом истощении. Для этого заваривали сухую траву в кипятке и давали настояться. Иногда сухой чабрец клали в подушку — это делало сон крепким и спокойным, а сновидения — приятными.

Девясил высокий

Девясил не зря получил такое название: считалось, что он наделяет «девятью силами» — служит сразу от многих недугов. Еще древние славяне использовали в лечебных целях корень девясила, который выкапывали из земли либо ранней весной, либо поздней осенью до заморозков. Чтобы приготовить успокоительный отвар, заливали измельченный корень водой, потом минут на 20 ставили на огонь, в течение нескольких часов настаивали в закрытой посуде и процеживали.

Донник лекарственный

В лечебных целях использовали верхушки побегов донника с листьями и цветками, которые собирали с июня по сентябрь. Для приготовления успокоительного настоя траву заливали кипяченой водой комнатной температуры, в течение нескольких часов настаивали в закрытой посуде, затем процеживали. Пили настой при бессоннице и других нервных расстройствах. Для улучшения сна готовили также отвар донника. Для этого траву высушивали, измельчали, заливали кипятком, на четверть часа ставили на водяную баню, потом настаивали в течение часа и процеживали.

Боярышник

Целебными свойствами обладают плоды и цветы боярышника кроваво-красного. Они снимают неврозы, регулируют сердечный ритм. Для приготовления отвара высушенные измельченные плоды боярышника заливали горячей водой, ставили на огонь, около получаса выдержав на водяной бане, затем охлаждали и процеживали. Заваривали и чай из боярышника. Для этого его высушенные и измельченные листья и плоды смешивали с плодами и листьями черной смородины, шиповника и земляники. Смесь заливали горячей водой, настаивали и процеживали, а затем пили как обычный чай. Также измельченные плоды боярышника смешивали с мелиссой, заваривали кипятком и добавляли мед. Пили такой чай при повышенной тревожности и нервных срывах.

Травяные сборы

Нередко для достижения наибольшего успокоительного эффекта применяли травяные сборы. Например, брали в равных долях пустырник, шишки хмеля, мяту, тимьян и душицу. Все это заливали кипятком и настаивали в течение нескольких часов. Принимали такие настои в зависимости от рекомендаций знатоков народной медицины.