Скажи мне, что ты ешь: как питаться, чтобы кожа была идеальной

О красивой, сияющей коже мечтает каждая девушка. В погоне за идеальным внешним видом мы стараемся выбрать лучшую косметику и найти косметолога-волшебника. Но не всегда состояние кожи зависит от того, что у тебя снаружи — часто секрет красоты скрывается внутри. Скажи мне, что ты ешь: как питаться, чтобы кожа была идеальнойВрач-диетолог и создатель

авторской методики похудения и изменения пищевых привычек Натали Макиенко

помогла нам разобраться, как питание влияет на нашу кожу и что нужно есть для идеального внешнего вида.

Питание действительно

оказывает влияние на внешний вид. Нашу кожу отличают выделительные функции,

через нее (в том числе) выходят токсины, которые накапливаются в организме. Чем сильнее «засорен» организм, чем больше в нем токсинов, тем больше вероятность,

что все это появится на поверхности кожи в виде высыпаний, покраснений,

сухости, вялости или ранних глубоких морщин. Чтобы этого избежать, нужно

следить за питанием. Ко мне часто обращаются девушки с проблемной кожей,

которые перепробовали самые дорогие средства и процедуры и отчаялись исправить

положение. И с помощью индивидуальных программ питания мы находим выход и приводим их кожу в порядок — ведь начинать нужно именно отсюда,

изнутри.

Как улучшить состояние кожи: общие рекомендации

Если нет противопоказаний, можно начинать день с «зеленого» смузи

из зелени. Этот напиток содержит клетчатку, витамин C и антиоксиданты,

ощелачивает и улучшает работу кишечника.

Регулярно выбирайте один разгрузочный день в неделю, в который

откажитесь от продуктов животного происхождения. При этом исключите алкоголь, а кофе и чай замените на горячие напитки из трав.

Только рационом изменить состояние кожи практически невозможно. Если

вы курите или мало и плохо спите, это будет бесполезно. Нормализуйте режим сна,

откажетесь от курения и других вредных привычек, больше ходите пешком.

Выполняйте физические упражнения. Даже 20 минут разминки в день

помогут улучшить кровообращение на лице, а это придаст коже свежий и здоровый

вид.

Правильно подбирайте внешний уход (двойное очищение, питание,

увлажнение) с максимально натуральным составом — косметические средства

попадают в кровоток и разносятся по организму. Рекомендации

по питанию при проблемах с кишечником Чаще всего ухудшение

состояния кожи происходит из-за нарушений работы кишечника или печени. В первом

случае причины могут быть разные, но одна из наиболее вероятных — неправильное

питание. А именно недостаток клетчатки (фрукты, крупы, орехи, зелень, овощи),

преобладание животных жиров над растительными или в целом недостаток жиров,

недостаток воды в рационе или несоблюдение водно-солевого баланса, употребление

продуктов, которые засоряют организм — изделия из белой муки, жареное мясо,

рафинированный проблем с кишечником

могут быть болезни внутренних органов, сосудистой системы,

гормональные нарушения — в таких случаях важно вовремя обратиться за консультацией к врачу-дерматологу.

Откажитесь или минимизируйте продукты, которые дают коже

нездоровый, тусклый цвет: алкоголь, кофе, жареная в масле пища, красное мясо и субпродукты, молочные продукты, мука высшего сорта, продукты, содержащие

рафинированный белый сахар (в том числе полуфабрикаты, соки в пакетах,

шоколадные плитки, обезжиренные йогурты, мультизлаковые хлопья, мюсли), какао.

Можно провести эксперимент — исключить из рациона одну из категорий на 2 недели

и посмотреть, что будет с кожей. Так вы поймете, какой именно продукт в большей

степени влияет на ваш внешний вид.

Начинайте день со стакана теплой воды. Через 20 минут можно съесть

фрукты / выпить зеленый смузи. Еще через 20-40 минут — полноценно позавтракать.

Именно такая последовательность запустит правильные процессы в организме. И не забывайте о норме воды в день — это 30 мл на 1 кг веса.

Следите, чтобы в рационе обязательно были растительные жиры

(оливковое масло для заправки салата, кокосовое масло в кофе, авокадо, семечки,

семена льна, ореховая паста, семена чиа).

Соблюдайте баланс: в ежедневном рационе должны обязательно

присутствовать фрукты, овощи, зелень, сложные углеводы (крупы), белок и растительные жиры.

Рекомендации

по питанию при проблемах с печенью

Проблемы с печенью также

могут влиять на состояние кожи. Печень — это фильтр, и в случае нарушения его работы мы сразу получаем результат «на лицо». В виде красноты на щеках при духоте, повышенного давления, сухости и красноты глаз.

Откажитесь от всех тех продуктов, что и при проблемах с кишечником,

и дополнительно откажитесь от специй.

В каждый прием пищи добавляйте зеленые овощи и зелень (руккола или огурцы к омлету на завтрак, брокколи на пару или тушеный шпинат в качестве

гарнира на обед, зеленые овощи на ужин). Если любите сладкое,

приготовьте на завтрак смузи из зелени.

Половина рациона должна состоять из свежих продуктов без термической обработки — это фрукты и овощи, крупы, которые приготовлены

холодным способом (например, гречку залить водой на ночь). Если нет метеоризма,

добавляйте в рацион проростки.

Добавьте в ежедневный рацион продукты, которые укрепляют печень:

киноа, полба, растительные масла, мед (можно съедать по 2 ч.л. в день).

Полностью откажитесь от еды за 4 часа до сна. В это время можно

позволить себе только травяные чаи.

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