Скажи мне, что ты ешь: как питаться, чтобы кожа была идеальной 

О красивой, сияющей коже мечтает каждая девушка. В погоне за идеальным внешним видом мы стараемся выбрать лучшую косметику и найти косметолога-волшебника. Но не всегда состояние кожи зависит от того, что у тебя снаружи — часто секрет красоты скрывается внутри. Скажи мне, что ты ешь: как питаться, чтобы кожа была идеальнойВрач-диетолог и создатель
авторской методики похудения и изменения пищевых привычек Натали Макиенко
помогла нам разобраться, как питание влияет на нашу кожу и что нужно есть для идеального внешнего вида.
Питание действительно
оказывает влияние на внешний вид. Нашу кожу отличают выделительные функции,
через нее (в том числе) выходят токсины, которые накапливаются в организме. Чем сильнее «засорен» организм, чем больше в нем токсинов, тем больше вероятность,
что все это появится на поверхности кожи в виде высыпаний, покраснений,
сухости, вялости или ранних глубоких морщин. Чтобы этого избежать, нужно
следить за питанием. Ко мне часто обращаются девушки с проблемной кожей,
которые перепробовали самые дорогие средства и процедуры и отчаялись исправить
положение. И с помощью индивидуальных программ питания мы находим выход и приводим их кожу в порядок — ведь начинать нужно именно отсюда,
изнутри.
Как улучшить состояние кожи: общие рекомендации
Если нет противопоказаний, можно начинать день с «зеленого» смузи
из зелени. Этот напиток содержит клетчатку, витамин C и антиоксиданты,
ощелачивает и улучшает работу кишечника.
Регулярно выбирайте один разгрузочный день в неделю, в который
откажитесь от продуктов животного происхождения. При этом исключите алкоголь, а кофе и чай замените на горячие напитки из трав.
Только рационом изменить состояние кожи практически невозможно. Если
вы курите или мало и плохо спите, это будет бесполезно. Нормализуйте режим сна,
откажетесь от курения и других вредных привычек, больше ходите пешком.
Выполняйте физические упражнения. Даже 20 минут разминки в день
помогут улучшить кровообращение на лице, а это придаст коже свежий и здоровый
вид.
Правильно подбирайте внешний уход (двойное очищение, питание,
увлажнение) с максимально натуральным составом — косметические средства
попадают в кровоток и разносятся по организму. Рекомендации
по питанию при проблемах с кишечником Чаще всего ухудшение
состояния кожи происходит из-за нарушений работы кишечника или печени. В первом
случае причины могут быть разные, но одна из наиболее вероятных — неправильное
питание. А именно недостаток клетчатки (фрукты, крупы, орехи, зелень, овощи),
преобладание животных жиров над растительными или в целом недостаток жиров,
недостаток воды в рационе или несоблюдение водно-солевого баланса, употребление
продуктов, которые засоряют организм — изделия из белой муки, жареное мясо,
рафинированный проблем с кишечником
могут быть болезни внутренних органов, сосудистой системы,
гормональные нарушения — в таких случаях важно вовремя обратиться за консультацией к врачу-дерматологу.
Откажитесь или минимизируйте продукты, которые дают коже
нездоровый, тусклый цвет: алкоголь, кофе, жареная в масле пища, красное мясо и субпродукты, молочные продукты, мука высшего сорта, продукты, содержащие
рафинированный белый сахар (в том числе полуфабрикаты, соки в пакетах,
шоколадные плитки, обезжиренные йогурты, мультизлаковые хлопья, мюсли), какао.
Можно провести эксперимент — исключить из рациона одну из категорий на 2 недели
и посмотреть, что будет с кожей. Так вы поймете, какой именно продукт в большей
степени влияет на ваш внешний вид.
Начинайте день со стакана теплой воды. Через 20 минут можно съесть
фрукты / выпить зеленый смузи. Еще через 20-40 минут — полноценно позавтракать.
Именно такая последовательность запустит правильные процессы в организме. И не забывайте о норме воды в день — это 30 мл на 1 кг веса.
Следите, чтобы в рационе обязательно были растительные жиры
(оливковое масло для заправки салата, кокосовое масло в кофе, авокадо, семечки,
семена льна, ореховая паста, семена чиа).
Соблюдайте баланс: в ежедневном рационе должны обязательно
присутствовать фрукты, овощи, зелень, сложные углеводы (крупы), белок и растительные жиры.
Рекомендации
по питанию при проблемах с печенью
Проблемы с печенью также
могут влиять на состояние кожи. Печень — это фильтр, и в случае нарушения его работы мы сразу получаем результат «на лицо». В виде красноты на щеках при духоте, повышенного давления, сухости и красноты глаз.
Откажитесь от всех тех продуктов, что и при проблемах с кишечником,
и дополнительно откажитесь от специй.
В каждый прием пищи добавляйте зеленые овощи и зелень (руккола или огурцы к омлету на завтрак, брокколи на пару или тушеный шпинат в качестве
гарнира на обед, зеленые овощи на ужин). Если любите сладкое,
приготовьте на завтрак смузи из зелени.
Половина рациона должна состоять из свежих продуктов без термической обработки — это фрукты и овощи, крупы, которые приготовлены
холодным способом (например, гречку залить водой на ночь). Если нет метеоризма,
добавляйте в рацион проростки.
Добавьте в ежедневный рацион продукты, которые укрепляют печень:
киноа, полба, растительные масла, мед (можно съедать по 2 ч.л. в день).
Полностью откажитесь от еды за 4 часа до сна. В это время можно
позволить себе только травяные чаи.
Читайте также: 7 важных правил и 11 отличных средств по уходу за жирной кожей 11 средств по уходу за ногами, которые помогут сохранить их красоту