Пряная классика на вашем подоконнике: выращиваем в комнате базилик и розмарин

Мы продолжаем тему кухонного сада, который часто становится отдушиной для тех, у кого нет дачи, но так хочется наполнить дом свежими ароматами пряных растений.

Кухонный садик — современный элемент оформления дачи, дома, квартиры

Для истинных гурманов выращенные собственноручно пряности становятся поистине драгоценными ингредиентами для самых разнообразных блюд. Сегодня я расскажу вам еще о двух культурах, без которых не обойдется ни один кухонный садик.

Базилик обыкновенный

Очень люблю базилик, свежесть которого, обусловленная эвгенолом, шикарно сочетается в блюдах со многими компонентами.

Базилик обыкновенный не только ароматен, но и красив

Мировая и отечественная селекция базилика не стоит на месте. Она учитывает интересны и его комнатной культуры. Созданы великолепные карликовые сорта, это:

'Тайская королева';

'Философ';

'Зеленый аромат';

'Василиск';

'Карлик';

Для комнатной культуры созданы великолепные карликовые сорта базилика

'Гвоздичный' (вегетационный период от всходов до бутонизации 68-74 дня, гвоздичные и гвоздично-анисовые тона);

'Карамельный' (70-74 дня, карамельно-фруктовый);

'Фиолетовый блеск' (70-75 дней, камфорно-гвоздичный);

'Восторг' (60-65 дней, гвоздичный) и другие.

Семена базилика высеваем поверхностно в горшки или разводочные ящики. Оптимальный почвенный субстрат — смесь садовой земли, торфа, перегноя, взятые в соотношении 1:1:1. Посевы увлажняем из пульверизатора отстоянной водой комнатной температуры. И только после этого накрываем стеклом или надеваем полиэтиленовый пакет, или затягиваем пищевой пленкой, обязательно оставив отверстие для проветривания. Днем обязательно приоткрываем и проветриваем, чтобы посевы не заплесневели. Ящички ставим в светлое теплое (с температурой +16…+21°С) место.

Базилик обыкновенный в горшках

Всходы, которые появляются на 7-8 день, прореживаем, оставляя расстояние между ростками не менее 5 см. Некоторые любители пикируют базилик в отдельные горшки или высаживают в контейнеры с петрушкой, томатами. Для большей кустистости прищипываем его над 2-3 парой листьев. Для домашних гастрономических изысков листья базилика срезаем по мере необходимости.

Листья базилика срезают по мере необходимости

На подоконниках южных, восточных и западных окон базилик чувствует себя хорошо. С апреля по октябрь можно вынести его на балкон, лоджию. Сорта с фиолетовыми листьями, особенно молодые всходы, с весны притеняют, не допуская солнечных ожогов. Летом базилик хорошо поливаем и каждые 2-3 недели подкармливаем полным минеральным удобрением, чередуя его с органическим, добавляя в воду для полива.

На лето базилик лучше переселить в сад Если вам осенью сделают подарок в виде выкопанного с грядки базилика, то посадите его в горшок (дренаж обязателен) и выращивайте как комнатное растение. При посадке растение обрезаем на уровне 5-8 см от земли. Срезанные верхушечные побеги можно зачеренковать и укоренить в воде в течение 1-2 недель. Зимой лучше его содержать при температуре +12…+18°С. В теплом помещении, при умеренном поливе базилик развивается без проблем.

В теплом помещении, при умеренном поливе базилик развивается без проблем

Горшечный базилик может поражаться черной ножкой. При проблеме обрабатываем раствором медного купороса из расчета: на 2 л воды — 1 ч. ложка препарата.

Кулинарные изыски с базиликом

Некоторые рестораторы считают базилик травяным аналогом душистого перца горошком: в ароматах обоих они различают нотки гвоздики, корицы, мяты и аниса. Базилик будет великолепен с козьим и другими мягкими и твердыми сырами, моллюсками, цыпленком, яйцами, баклажанами.

Кулинарные изыски с базиликом

Но никто не запрещает вам искать новые сочетания! Как-то родственники угостили меня испанской ветчиной серрано, с которой я приготовила вкуснейший бутерброд: на хлеб положила базилик, сверху — моцареллу, потом тонко нарезанную ветчину и розовые томаты. С утренним кофе, после бодрящего морского заплыва это было восхитительно! Причем превосходный вкус давала не только ветчина, но и кисло-сладкая мякоть томатов, которая прекрасно сочеталась с пряным вкусом свежего базилика.

Розмарин лекарственный

Символ верности (памяти чувств), розмарин давно обрел славу и любовь многих народов мира.

Розмарин — символ верности

В самом начала рассказа о розмарине спешу обратить ваше внимание, что существует 2 формы: одна с фиолетовыми, другая — с почти белыми цветками. Первая наиболее устойчива в культуре. Для выращивания розмарина в комнатах лучше приобретать готовое горшечное растение или укорененный черенок, хотя есть любители, которые выращивают его из семян через рассаду при посеве в марте или осенью, под зиму.

Размножение розмарина черенкованием

Свежесобранные семена-орешки высевают без предварительной подготовки, поверхностно, при температуре +12…+22°С на субстрат, состоящий из мелкого чистого гравия и торфа, взятых в равных частях. У розмарина хорошая всхожесть — 80-90%. В апреле всходы пикируют и рассаживают в отдельные горшки (обязателен слой 5-7 см хорошего дренажа из битых кирпичей, или керамзита), почвенный субстрат известковый, хорошо дренированный. В период активного роста, для большей кустистости несколько раз делают пинцировку (удаление верхушки побегов). Летом хорошо содержать его на свежем воздухе (открытом балконе, лоджии), идеально — прикопать горшок с розмарином в грунт на даче.

Летом хорошо содержать розмарин на свежем воздухе

Осенью, с переездом в помещение, осматривают горшок с розмарином: если из дренажного отверстия показались корни, пересаживают растение в емкость большего размера. Заносите его в дом с середины сентября.

Пересадка розмарина

Зимовка в доме или квартире с отоплением затруднена, так как розмарин плохо переносит повышенную температуру в помещении, крайне негативно реагирует и на ее перепады. Оптимальная зимняя температура в комнате с розмарином должна быть в пределах +12…+16°С. Также в отопительный период обязательно постоянно увлажняем воздух, опрыскиваем и растение. Полив сокращен (переувлажнение крайне нежелательно!), проводят только после подсыхания верхнего слоя субстрата. В средней полосе России и в более северных регионах не обойтись без досвечивания (минимум 6 ч) лампами УФ.

Розмарин лекарственный в горшке

Практический совет. Розмарин любит движение воздуха, поэтому некоторые наши дачники ежедневно (или через день) включают ему вентилятор на 30 мин.

Кулинарные изыски с розмарином лекарственным

Розмарин находит все больше и больше своих поклонников не только как любимое растение в горшочке или открытом грунте, но и как роскошная пряность, придающая неповторимый вкус и аромат многим блюдам. Традиционное использование розмарина в рыбных блюдах — это далеко не предел его возможностей. Горький, отдающий зеленью вкус розмарина, отлично сочетается с бараниной, а присущие ему ноты сосны, эвкалипта могут освежить мясо дичи. Сочетание розмарина и картофеля любимо гурманами в римской пицце, мясо «с дымком» можно получить, бросив горсть веточек на угли.

Сочетание розмарина и картофеля идеально

Розмарин шикарен и с обжаренной свининой, которой он придает пьянящий аромат Флоренции. Добавив в домашний хлеб мелко нарезанные розмарин и лук, можно получить аналог средиземноморского хлеба фарината, который выпекают на Лигурийском побережье. Тот, кто хоть раз побывал в этих местах, на всю жизнь запечатлел в своей памяти не только красивые пейзажи, но и неповторимый вкус маслин, наполненный соленой свежестью морских бризов, и аромат розмарина, который неизменно ассоциируется с практически непроходимыми маквисами, в состав которых он иногда входит. Пьянящий букет ароматов маквиса можно услышать не только в местных винах, но и жарким днем в роще филлиреи широколистной средней (Phillyrea latifolia var. media), в Никитском ботаническом саду. Любители ревеня могут приготовить в домашних условиях экзотический компот из него, кураги и сушеной клюквы. Изюминка блюда — в подготовке фруктов, точнее их выдержке в меду и розмарине в течение нескольких дней.

С помощью розмарина можно приготовить экзотический компот

А еще прохладный вкус розмарина великолепен с темным шоколадом, миндалем, каштанами, козьим сыром, грибами, арбузом, фундуком, тыквой. Мой рассказ подошел к концу, однако, если у вас возникнут вопросы по выращиванию или использованию базилика и розмарина, задавайте их в комментариях. Продолжение следует…