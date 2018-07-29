10 поразительных свойств клубники, о которых вы не имели понятия

Клубника — одна из самых любимых ягод в наших широтах. Многие ценят ее восхитительный вкус, но мало кто знает о целебных свойствах этих красных ягод. А ведь клубника не только оказывает сильнейшее оздоравливающее воздействие на организм человека, но также может служить натуральным косметическим средством и помочь вам выглядеть лучше.

Хотите знать больше? Налетаем на клубнику!

1. Клубника сделает ваши зубы белее.

В следующий раз, когда вы решите посетить стоматолога, чтобы отбелить свои зубы, лучше поступите иначе. Сэкономьте свое время и просто наслаждайтесь клубникой. Благодаря сильной концентрации витамина C в составе, она способна разрушить зубной налет из-за которого и желтеют зубы. Периодически используя микстуру из ягод клубники, вы очень быстро заметите существенное улучшение цвета ваших зубов. (Фото: topfoodfacts.com)

2. Клубника снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

В наше время сердечно-сосудистые заболевания — это убийца номер один, поэтому игнорировать их ни в коем случае нельзя. Включенная в ежедневный рацион клубника способна существенно снизить риск подобных болезней. Содержащаяся в ней эллаговая кислота контролирует уровень холестерина. Кроме того, витамин C помогает в укреплении ваших кровеносных сосудов и артерий, а клубника просто наполнена им! (Фото: gettyimages)

3. Клубника замедляет старение.

Мы стареем из-за того, что стареют наши клетки. Клубника поможет замедлить этот процесс. Содержащиеся в ее ягодах сильные антиоксиданты эффективно противодействуют свободным радикалам — главным «виновникам» старения организма. Проведенные исследования показали, что для эффективного действия достаточно ежедневно съедать несколько ягод клубники спустя полчаса после обеда. (Фото: rich_arturo)

4. Плоды клубники действительно эффективны против прыщей.

Если вам надоели проблемы с кожей в виде угрей и прыщей — достаточно потратить час на приготовление и применение маски из плодов клубники и вы будете впечатлены результатами. Пока клубничная маска будет находиться на лице, входящие в ее состав антиоксиданты эффективно справятся с кожными проблемами. (Фото: gettyimages)

5. Ягоды клубники осветляют веснушки.

Если вам не нравятся поднадоевшие веснушки, не тратьтесь на дорогие кремы — используйте плоды клубники. Используемый регулярно, клубничный шейк, нанесенный на веснушки, способен здорово их осветлить. Наибольший эффект достигается в сочетании с другими продуктами — лимонным соком, сметаной и плодами папайи. (Фото: mrwallpaper.com)

6. Ешьте клубнику и сражайтесь с астмой и аллергией.

Если вы устали от борьбы с астмой или аллергией медикаментозными средствами, возможно, пришло время попробовать что-то другое. Благодаря противовоспалительному эффекту, оказываемому ягодами клубники, они смогут помочь бороться со всеми видами симптомов аллергии — такими как насморк, крапивница и слезящиеся глаза. Различные исследования показывают, что вы действительно можете снизить заболеваемость астмой, изменив свой рацион питания. (Фото: mrwallpaper.com)

7. Клубника поможет вашему телу в производстве гормонов счастья.

Научные исследования доказали, что депрессия зависит от психического состояния человека, но это не означает, что мы не можем бороться с ней, потребляя природные ингредиенты. При признаках депрессии попробуйте съесть клубнику — ягоды препятствуют формированию гомоцистеина в нездоровых количествах, благодаря чему позволяют крови беспрепятственно доставлять питательные вещества в мозг. (Фото: mrwallpaper.com)

8. Ягоды клубники — это вкусный десерт с антионкологическим эффектом.

Содержащиеся в плодах клубники антиоксиданты помогут также в профилактике онкологических заболеваний. В следующий раз, когда вы решите приготовить домашний десерт, не забудьте добавить в него несколько этих волшебных ягод. (Фото: fotolia.com)

9. Клубника заботится о вашем зрении и поможет избавиться от мешков под глазами.

Чудодейственные свойства клубники могут быть использованы и в эстетических целях. Если у вас есть проблемы с темными мешками под глазами, вы должны знать, что клубника поможет избавиться от них. Ее противовоспалительный эффект и отбеливающие свойства — это идеальное сочетание для борьбы с кругами под глазами. Кроме того, содержащийся в ягодах витамин C помогает в профилактике глазных заболеваний, например катаракты. (Фото: mrwallpaper.com)

10. В ожидании ребенка не стоит ограничивать свою тягу к клубнике.

Если вы — будущая мама, то во время беременности потребление сбалансированного количества клубники будет весьма полезным. Эти чудо-ягоды содержат достаточное количество витаминов и минералов, необходимых для роста ребенка. (Фото: yumsugar.com)