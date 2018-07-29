Рецепт дня: Миндальная мука

Дорогостоящая миндальная мука есть далеко не во всех магазинах. Ознакомьтесь с нашими рецептами, и вы поймете, что не составит практически никакого труда приготовить ее дома, к тому же себестоимость будет существенно отличаться от магазинной в лучшую сторону.

Для приготовления модных нынче пирожных макарун нужна миндальная мука. Она также входит в состав разных пирогов, куличей, печенек и пирожных. Если в крупных супермаркетах мегаполисов найти такую муку несложно, то в небольшом сельском магазине она вряд ли будет представлена в ассортименте. Предлагаем вам не заморачиваться с поисками, а сделать ее дома. Тем более что делается она на раз-два, ведь, по сути, этот ценный и дорогой продукт представляет собой измельченный в порошок миндаль. Но обо всем по порядку.

Есть три вида, вернее, три оттенка домашней миндальной муки: коричневатая, кремовая и белая. Первый вид муки получается из неочищенного миндаля, второй — из очищенного, обсушенного на сковороде или в духовке, третий — из очищенного и высушенного естественным способом. Первый — самый быстрый и простой, второй — чуть подольше, а для того, чтобы полностью высушить миндаль при комнатной температуре, понадобится около недели.

Чтобы приготовить муку из неочищенных орехов, выкладывайте орешки партиями в кофемолку и измельчайте импульсными движениями, каждый раз встряхивая ее.

Важно понимать, что ножи кофемолки быстро нагреваются. От этого из ореховой массы может выделяться масло и она станет сбиваться в комок. Если вы не хотите, чтобы это произошло, можно добавить к орехам немного сахарной пудры.

Измельчите все орехи, оставьте на полчаса при комнатной температуре, пересыпьте в герметично закрывающуюся емкость.

Кремовая и белая мука готовится из очищенных орехов. Очистить их довольно просто: залейте орехи крутым кипятком и оставьте минут на 15–20. Слейте воду. Распаренная кожурка теперь легко снимается с ядрышек.

Дальше очищенный миндаль нужно просушить. Можно сделать это на сковороде, помешивая ядрышки, можно разложить орехи в один слой на застеленном пергаментом противне и поставить в разогретую до 100–150 градусов духовку, время от времени переворачивая, чтобы орехи не подгорели.

Обжаренным на сковороде или обсушенным в духовке орехам нужно дать полностью остыть, после чего измельчить их в кофемолке, как описывалось выше.

Готовую муку лучше просеять через ситечко и все крупные кусочки орехов размолоть повторно.

Чтобы получить белую муку, расстелите очищенные орешки на чистом полотенце и оставьте на неделю. Спустя указанное время размелите их в кофемолке.