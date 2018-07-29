29 июля — День Нептуна

День Нептуна — всеми любимый с детства шумный и веселый праздник. Помните веселье в пионерских лагерях на праздновании этого чудесного праздника. А история этого праздника весьма интересна. Бог Нептун, в честь которого и назван праздник, является древнеримским повелителем водных потоков и морей. В Древнем Риме жители сильно зависели от урожая. Довольно часто в середине лета посевы погибали от сильной жары и зноя. Самая жара приходилась на середину лета, когда и устраивался праздник Нептуналий. Праздник в современном виде появился благодаря традициям моряков, устраивавшим особую церемонию при пересечении экватора.

Согласно установившимся традициям, всем, впервые пересекающим линию экватора по морю, необходимо пройти обряд посвящения. Новичок предстаёт перед Нептуном и его свитой, о нём докладывают, бреют (иногда топором), лечат и дают ему новое имя (кличку). Затем по указу Нептуна новичок, погоняемый чертями, проползает сквозь длинный мешок без дна (как через трубу) измазанный сажей и мазутом. После этого черти ставят печать на лицо или грудь новичка и бросают его в воду. После этого новичок получает «документ» о прохождении экватора, где значится его новое «имя». Если член экипажа судна пересекает экватор не впервые, то он освобождается от посвящения при предъявлении «документа». По традиции Нептуна и свиту на празднике играют члены экипажа уже пересекавшие ранее экватор. Капитан судна остаётся капитаном и, согласно традиции, он должен докладывать Нептуну.

В свиту Нептуна обычно входят: черти (иногда заменяются пиратами); русалка; брадобрей (с топором); врач (от слова врать, не медицинский работник); звездочёт.

Моряки, которые хоть единожды пересекли экватор, назывались сынами Нептуна или надежными, а те, кто впервые шли к экватору, получили имя головастики или салаги.

В России церемония посвящения впервые прошла в 1803 году во время кругосветного плавания. Моряки под командованием лейтенантов Крузенштерна и Лисянского отправились в Южное полушарие из Кронштадта на двух шлюпках: Нева и Надежда. При пересечении экватора и был проведен это морской ритуал по полному сценарию.

После всех приключений в кают-компании участников церемонии ждало праздничное застолье. И сегодня для нас День Нептуна не просто способ вспомнить о красивой морской традиции, но и повод приготовить для своих близких что-нибудь из даров моря, которыми так богаты владения Нептуна!

Национальный день лазаньи в Италии.

Италия празднует День одного из своих самых традиционных, узнаваемых и популярных блюд — День лазаньи.

Лазанья — блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из таких листов пасты вперемешку со слоями начинки на основе рагу с мясным фаршем, залитого соусом бешамель и посыпанного сыром пармезан. Однако в региональных вариантах состав начинки может меняться. Она может состоять из помидоров, шпината, прочих овощей, соуса болоньезе, сыров моцарелла или рикотта.

Слово «лазанья» первоначально описывало кастрюлю для приготовления пищи. Хотя блюдо возникло в Италии, само слово «lasagna» происходит от греческого «ласана» или «ласанон», что означает «горячие пластины». По другой теории, слово lasagna происходит от греческого «лаганон» — вид плоской листовой пасты из теста.

Древнейшие известные рецепты лазаньи описаны в двух, найденных в Неаполе кулинарных книгах, датированных XI веком. Первые лазаньи готовились в печи в специальных сковородах без ручки, куда клали определённое количество слоёв тонкого теста, чередуемое с рагу и сыром пармезан. В Лигурии в традиционную лазанью вместе с рагу стали добавлять также соусы (например, песто). Иногда тесто для лазаньи окрашивали в ярко-зелёный цвет, добавляя растёртый шпинат.

Тесто для лазаньи готовится из той же муки, что и для пасты. Эту муку готовят исключительно из твёрдых сортов пшеницы. Слои теста также производятся как макаронные изделия и доступны в продаже в виде сухих листов.

Современная лазанья готовится из нескольких слоёв теста, на каждый из которых кладут начинку и соус бешамель. Для начинки может использоваться мясной фарш, грибы или овощи, а сверху — тёртый сыр, чаще всего рикотта, моцарелла и пармезан. Последний обязателен только для классической лазаньи болонье́зе. Блюдо запекается в духовом шкафу при температуре 220 градусов 30—35 минут. Прекрасно сочетается с красным полусухим или полусладким итальянским вином. В магазинах также представлены полуфабрикаты замороженной лазаньи, которую остается только разогреть в микроволновке. Но это конечно не тот компот, и настоящая лазанья может быть приготовлена только в духовке или печи руками хорошего человека! Buon appetito!

Фестиваль чеснока в Гилрое, США.

Каждый год, в июле месяце, любители чеснока со всей Америки приезжают в город Гилрой, чтобы поучаствовать в этом чудесном празднике. Гилрой расположен в 150 км южнее Сан-Франциско. Этот небольшой город считается крупнейшим производителем чеснока во всей стране, а некоторые даже неофициально присваивают ему статус чесночной столицы мира. И где же еще, как не здесь, устраивать фестиваль, посвященный чесноку!

Гостей фестиваля ожидает здесь настоящее кулинарное приключение, начиная от бесплатного чесночного мороженного и заканчивая морепродуктами со вкусом чеснока, а также классического чесночным хлебом. Во время чесночного фестиваля участники и гости могут отведать огромное количество блюд с чесноком, которые готовятся в многочисленных палатках прямо на свежем воздухе. В центре всего действа на Аллее Гурманов на уличной кухне Шеф-повара на открытом огне готовят кулинарные шедевры, приправленные чесноком. Этот фестиваль имеет богатую историю. Она стартовала в 1979 году, когда волонтеры и любители чеснока решили помочь местным школам и благотворительным организациям.

Фестиваль — семейный праздник и поэтому здесь много развлечений для всей семьи: кулинарные конкурсы, различные дегустации, мастер-классы и угощения. Радуют гостей красочные файер-шоу, зажигательные конкурсы, чудеса поварского искусства в приготовлении блюд на открытом огне, и еще много чего другого –например, конкурс красоты «Мисс чесночная королева Гилроя».

А кроме того— выставки и ярмарки изделий ручной работы, детская игровая программа, дегустация вин, музыкальные выступления и концерты. Скучно не будет!

День угря в Японии.

Сегодня в Японии празднуют 土用の丑の日или День угря. Самое раннее упоминание о кулинарных традициях Японии, связанных с угрем, относится к антологии японской поэзии «Манъёсю» (VIII столетие). В стихах Отомоно Якамоти говорится о том, что для того, чтобы не потерять вес из-за летней жары, для здоровья будет полезно покушать угря.

История же самого праздника овеяна легендами. Согласно одной из них, в токийской закусочной «Харуки-я» некий князь заказал огромное количество кабаяки (блюдо из угря) в самый разгар лета, так что повара трудились три дня, чтобы выполнить заказ: они жарили угря на протяжении дня «Нэ» (Мыши), дня «Уси» (Быка) и дня «Тора» (Тигра), а готовое блюдо относили в погреб, служащий в качестве холодильника. Но когда настало время пира и кушанье достали, то обнаружилось, что кроме кабаяки, приготовленного в День Быка, остальное протухло. Оттого будто бы повелось жарить угря только в летний День Быка.

По другому преданию, однажды учёному Хирага Гэннаю (1729—1780) трактирщик пожаловался на свои убытки, так как в летнюю жару никто не хотел покупать жареных угрей, являвшихся фирменным блюдом заведения. Хирага в ответ предложил повесить у входа большой рекламный плакат с надписью «Сегодня летний День Угря! День потребления унаги!» С тех пор употребление в пищу угрей (унаги) в этот летний день вошло в обычай.

Считается, что поскольку угорь содержит в себе огромное количество полезных микроэлементов и витаминов, он помогает бороться с летней вялостью и легче переносить жару. В основном унаги жарят в сладком соусе на гриле и подают на подушке из риса.

Из миллиарда угрей, ежегодно съедаемых во всём мире, половина приходится на Японию. При этом блюда из этой рыбы относятся к дорогой ценовой категории, считаются деликатесом и, как правило, большая часть угрей, потребляемых в Японии, выращены в искусственных водоемах.

Если вспомнить наше советское прошлое, то на просторы московских магазинов «Океан» нет — нет, да и попадали угри холодного копчения. Изумительная, потрясающе вкусная рыба. С отрезанного кусочка сладковатый жир капал каплями, настолько она была сочна!

С Днем угря вас! Желаю вам его сегодня попробовать — не пожалеете!