Зачем связывать мясо

Если допустить хоть какое-то сходство между занятью любовью и приготовлением еды, то манипуляция, о которой пойдет сегодня речь, обладает особой порочностью. Несмотря на это, перевязывание мяса бечевкой является порой единственным способом сохранить форму куска и все соки в нем во время запекания, которое нещадно его сушит. Да и поразительное сочетание коричневой корочки с нежным розовым цветом среза обязывает каждого уважающего себя повара иметь в своем арсенале навыки бондажа. Что уж говорить про то, что блюдо под названием «Мясо со связыванием» заинтригует гостей намного больше, чем простой «Стейк с розмарином».

Мы разобрались, зачем на кухне нужно непременно иметь пару метров кулинарной бечевки, для чего необходим этот кулинарный ритуал и как он влияет на вкус мяса.

Как это работает?

Во время тепловой обработки мяса происходит его размягчение и изменение формы, массы и цвета. Под воздействием высоких температур волокна мяса сокращаются и вытесняют находящуюся в них влагу, а мясо становится суше. Сам кусок начинает «расползаться», теряя вместе с исходной формой и мясные соки.

Для мяса бечевка действует как корсет — она не дает деформироваться куску, сохраняя его форму в процессе приготовления.

Что касается соков, то кулинарная нить не является универсальной защитой от потери влаги, однако она способствует удержанию соков внутри.

Как правильно связать мясо?

Перед тем как мясо связать, кусок необходимо плотно сжать. Начинать лучше с продолговатой части, а уже от нее перевязывать мясо «кольцами» поперек с интервалом 1-3 см в зависимости от размеров куска.

При правильно подобранной температуре запекания мясо, связанное кулинарной бечевкой, максимально сохраняет свой вкус и сочность.