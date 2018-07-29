Любимая еда богачей

Миллионеры предпочитают здоровую еду и очень редко останавливают свой выбор на вредном фаст-фуде, говорят результаты множества опросов. Но есть ещё одна небольшая деталь, которая отличает состоятельных людей от других. Они могут себе позволить эксклюзивные продукты, которые сложно найти в обычном магазине у дома.

Бодрое начало

Утро многих людей начинается с кофе. Маркетинговая компания Fdf-group провела исследование. Выяснилось, что большинство людей, участвующих в опросе (69%), пьют этот напиток 1-3 раза в день. При этом 12% людей покупают кофе в специализированных магазинах.

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Девушка пьет Black Ivory Coffee

А какой кофе там приобретают миллионеры? Это может быть Black Ivory Coffee. Его производят в Таиланде из зёрен арабики и обрабатывают особым способом — пропускают через пищеварительную систему слонов. В промышленных масштабах обработать кофе невозможно. Его готовят небольшими порциями, поэтому и считается он одним из самых дорогих в мире. За килограмм придётся отдать $500. На русскоязычном сайте 100 граммов Black Ivory Coffee стоит 7150 рублей.

Бутерброд

Конечно, одного горячего напитка для завтрака недостаточно. Можно сделать и несколько бутербродов. Например, с икрой очень редкой в природе рыбы — белуги-альбиноса, у которой, к тому же, икра бывает редко. Килограмм такого угощения стоит около $9100.

Комплекс рыбоводства и аквакультуры при инновационном академгородке ЮНЦ РАН в Ростовской области

Сочетать икру можно с самым дорогим в мире хлебом — в него добавляют съедобное золото. Выпекают такой хлеб на родине Антонио Бандераса , в испанском городе Малага (Андалусия). За 400 граммов изделия нужно заплатить 117 евро. Автор самого дорого хлеба — Хуан Мануэль Морено. «Он сделан из самых полезных ингредиентов: кукурузной муки без трансжиров и химии, обезвоженного мёда и главного компонента — золота, как в виде хлопьев внутри, так и в форме порошка снаружи, для украшения», — цитирует испанская газета El Periodico пекаря.

Полезный гарнир

Не секрет, что люди, чьё состояние исчисляется миллионами или даже миллиардами, большое внимание уделяют своему здоровью. Конечно, не без помощи хорошей еды. Под это определение могут подойти японские грибы мацутакэ или, как их ещё называют, японские трюфели. В составе этих грибов множество витаминов и микроэлементов, что позволяет нормализовать работу всего организма. Килограмм мацутакэ стоит около $600.

wikimedia.org/CC 2.5/Tomomarusan

Грибы мацутакэ

Такая высокая цена грибов объясняется не только пользой, но и редкостью. Помимо Японии мацутакэ выращивают ещё в нескольких азиатских странах, однако в последнее время их количество из-за воздействия насекомых резко уменьшилось. Выращивать их в искусственных условиях невозможно, поэтому есть вероятность, что грибы вовсе исчезнут.

А вот об исчезновении трюфелей пока речи не идёт. Но добывать их довольно сложно, поскольку растут они в лесах, под землёй. Трюфели подают как в составе пасты, так и в качестве самостоятельного блюда. Их стоимость за килограмм — около 2000 евро. Находят эти грибы по характерному запаху натренированные животные — свиньи и собаки. Последние с работой справляются лучше, потому что не видят в трюфелях лакомства.

Стейк и вино

Иногда состоятельным людям тоже хочется включить любимый фильм или насладиться футбольным матчем, поедая аппетитный стейк. Для тех, кто старается употреблять в пищу всё самое лучшее, подойдёт стейк из мраморной говядины вагю. В Японии для этого выращивают специальный вид коров, который отличается интенсивной мраморностью и высоким содержанием ненасыщенных жиров.

Цена за килограмм говядины вагю доходит до $450. В московском интернет-магазине вырезку можно найти и за 12–18 тысяч рублей.

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Корова породы вагю

Традиционно к стейку подают красное сухое вино. Какой же напиток будет уместен в дуэте с самым дорогим мясом? Для такой трапезы подойдёт, например, Screaming Eagle (Кричащий орёл) 1992 года. Это калифорнийское вино (долина Напа) из винограда сорта Каберне-Совиньон. На аукционе долины Напа в 2000 году его приобрели за рекордную сумму в $500 тысяч. Однако пить такое вино эксперты не советуют: его лучше рассматривать как инвестицию. А подобрать к стейку можно что-то более дешёвое. Например, Domaine de la Romance-Conti Romanee-Conti Grand Cru. Год выпуска этого французского вина — 1990. Производители вспоминают, что это был очень хороший для виноделия год — с прохладной весной, довольно жарким летом и дождливой осенью. Примерная стоимость вина — $20 тысяч.

В общем, выбирать состоятельным людям есть из чего. Но и для тех, кто пока не может потратить на ужин несколько тысяч долларов, есть выход. Находите специализированные магазины и рынки, заказывайте качественную еду в интернете и откажитесь от недорогого, но совсем не полезного фаст-фуда.