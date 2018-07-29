Это вам не «дошик» кипятком залить: научитесь готовить эти 28 блюд и можете открывать домашний ресторан

У каждого есть коронное блюдо, которым принято производить впечатление на гостей. Причем обычно его можно сделать уже с закрытыми глазами, поскольку готовилось это блюдо множество раз. Но если вы вдруг стали замечать, что гостям надоели ваши фирменные крылышки, то предлагаем 28 кулинарных вариантов, чем еще можно удивить друзей за столом.

Портал Business Insider расспросил британских признанных шеф-поваров, обладателей почетных мишленовских звезд, какие же блюда должен обязательно приготовить каждый человек до того, как ему исполнится 30 лет.

Источник: Business Insider

Сбалансированный и вкусный салат, сделанный на скорую руку из того, что осталось в холодильнике, — настоящее искусство. Нужно знать, что сочетается в салате, а что нет.

Тосты с авокадо и беконом — отличный вариант для плотного завтрака.

Полноценный киш — восхитительная слоеная выпечка с сыром грюйер и беконом, заполненная ароматным яичным кремом.

Яблочный пирог — один из самых вкусных и простых десертов.

Сочный стейк любой степени прожарки. Главное, чтобы стейк перед приготовлением был комнатной температуры, сковорода раскалена. Время в данном случае — ключевой момент. Обязательно дайте стейку отдохнуть после приготовления.

Правильная подливка может вознести до небес вкус любого жаркого или просто приготовленного куска мяса.

Голландский соус отлично подойдет для завтрака из яиц-пашот. Для соуса не требуется много ингредиентов, только внимание и время.

Запеченный картофель — чем проще, тем лучше.

Цветная капуста, запеченная в сыре, — дешевое, простое и вкусное блюдо.

Соус карри — универсальный соус для многих блюд.

Простой овощной суп — дешевое, быстрое в приготовлении и сытное блюдо.

Спагетти болоньезе — хит для больших компаний.

Жареная курица со специями.

Eton Mess — классический британский десерт с клубникой, который еще с XIX века подают в Итонском колледже игрокам и болельщикам во время ежегодных соревнований по крикету.

Сочная свиная отбивная в специях.

Бёф бургиньон — традиционное блюдо французской кухни. Тушеные, слегка обжаренные кусочки говядины готовятся в густом винном соусе на говяжьем бульоне, приправляются чесноком, луком, морковью, грибами.

Курица-гриль на пивной банке обязательно понравится большой компании.

Жареный рис со свежими овощами и мясом — быстрый и вкусный ужин.

Хрустящие спринг-роллы с любой начинкой.

Восхитительные ребрышки в кисло-сладком соусе.

Густое и сытное ризотто.

Воздушный шоколадный мусс.

Нежный лимонный тарт.

Паста aglio olio e peperoncino’s (с оливковым маслом и итальянским красным перцем).

Хрустящий торт Павлова со свежими фруктами.

Французский луковый суп отлично подойдет для ужина в холодный зимний день.

Ароматный карри с креветками.