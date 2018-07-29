Рецепт дня: лосось с персиковой сальсой

240 calories

Лосось с персиковой сальсой

Нежная запечённая рыба с необычным топпингом из персика, авокадо и кукурузы. Лосось с персиковой сальсой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 240 ккал

Ингредиенты

Лосось 800 г Персики 1 шт. Авокадо 1 шт. Кукуруза (запечённая) 1 шт. Чеснок 1 зубчик Лимон (цедра) 1 шт. Кинза ⅓ стакана Соус (соевый) ¼ стакана Мёд 2 ст. л. Имбирь (свежий) 2 см Выложите лосося на противень, посыпьте цедрой лимона, мелко нарезанным чесноком и имбирём. Запеките в течение 15—20 минут при температуре 180 градусов.

Пока лосось запекается, смешайте соевый соус с мёдом. За 5 минут до готовности полейте рыбу этой смесью.

Приготовьте сальсу: мелко нарежьте персик, авокадо и кинзу, срежьте зёрна кукурузы с початка. Смешайте все ингредиенты в миске.

Подавайте рыбу горячей, с персиковой сальсой.

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