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«Фрукты на ужин — и врач не нужен». Наталья Водянова поделилась секретами здоровья
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«Фрукты на ужин — и врач не нужен». Наталья Водянова поделилась секретами здоровья 

Нижегородская правда 46 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.com  instagram.com/natasupernova«Фрукты на ужин — и врач не нужен». Наталья Водянова поделилась секретами здоровьяНаталья Водянова поделилась секретами здоровья и красоты. «Фрукты на ужин — и врач не нужен», — написала супермодель на своей странице в Instagram.
Фанаты Натальи Водяновой активно поддержали идею здорового образа жизни. Фолловеры многодетной матери в комментариях к посту интересовались, какие фрукты предпочитает супермодель и как оставаться такой же молодой и красивой, как Наталья.
Однако, не все поклонники супермодели поддержали рецепт красоты и долголетия от Натальи Водяновой. Некоторые диетологи утверждают, что фрукты и соки вредно употреблять на ночь. В несладких фруктах содержится много кислот, раздражающих желудок, а сладкие фрукты слишком калорийны. Эксперты советуют употреблять фрукты в первой половине дня.
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