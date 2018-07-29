«Фрукты на ужин — и врач не нужен». Наталья Водянова поделилась секретами здоровья

фото pixabay.com instagram.com/natasupernova«Фрукты на ужин — и врач не нужен». Наталья Водянова поделилась секретами здоровьяНаталья Водянова поделилась секретами здоровья и красоты. «Фрукты на ужин — и врач не нужен», — написала супермодель на своей странице в Instagram.

Фанаты Натальи Водяновой активно поддержали идею здорового образа жизни. Фолловеры многодетной матери в комментариях к посту интересовались, какие фрукты предпочитает супермодель и как оставаться такой же молодой и красивой, как Наталья.

Однако, не все поклонники супермодели поддержали рецепт красоты и долголетия от Натальи Водяновой. Некоторые диетологи утверждают, что фрукты и соки вредно употреблять на ночь. В несладких фруктах содержится много кислот, раздражающих желудок, а сладкие фрукты слишком калорийны. Эксперты советуют употреблять фрукты в первой половине дня.