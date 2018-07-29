Ешь и молодей: диета против старения

Питание — один из основных инструментов, с помощью которых можно повлиять на красоту и здоровье не менее эффективно, чем косметологией и дорогим уходом. Самый простой пример: наверное, каждый из вас замечал, что люди, которые набирают вес, выглядят значительно старше и, что стоит похудеть на 10-15 килограмм, как человек молодеет на 5, а то и все 10 лет. Бывает даже, что сильно снизивших вес людей перестают узнавать знакомые — настолько лучше они выглядят. Так что не забывайте мудрую фразу «я — то, что я ем»!

Очень важно помнить что, продукты, которые мы едим — не только источник энергии, но и витаминов и микроэлементов, которые сохраняют красоту и продлевают нашу молодость. Каждый из них важен, и о них можно говорить очень много, но остановимся на парочке самых любимых. Это цинк и селен.

Цинк и селен

Помимо того, что они -основа нашего хорошего иммунитета, защита от рака, хорошей работы женской и мужской сексуальной функции, они еще и наши защитники красоты и молодости. И если начинаются проблемы с кожей и волосами, в первую очередь стоит включить в рацион продукты, в состав которых входят цинк и селен.

Полезные жиры

Еще один важный компонент рациона — ненасыщенные жирные кислоты, так называемые полезные жиры. Например, то, будет ли наша кожа увлажнена, зависит не только от количества потребляемой воды, но и от содержания полезных жиров, так как они удерживают в коже влагу. И селен, и цинк, и полезные жиры можно найти в таких продуктах, как жирная рыба холодных морей (скумбрия, палтус и т.д.), орехи (миндаль, кедровые и многие другие), а также морепродукты, особенно, мидии, гребешки. Если вы все это совсем не любите, можно прибегать к витаминам и микроэлементам в виде БАДов.

Черный список:ксенобиотики

В противовес нашим помощникам и защитникам, к сожалению, есть и продукты-вредители. Конечно, от разового их употребления ничего страшного не случится. Но ими нельзя злоупотреблять. Речь о вредных жирах, рафинированном сахаре и ксенобиотиках. Ксенобиотики — это «чужеродные вещества» — различные вкусовые добавки, красители, эмульгаторы, консерванты. А значит, нам стоит исключить из рациона фастфуд, полуфабрикаты, а также магазинную выпечку, которая, как правило, готовится на маргарине и с большим количеством сахара.