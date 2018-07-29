Еда, которая задерживает воду в теле

Мешки под глазами, отекшие конечности с утра не всегда свидетельствуют о бурном застолье накануне. Если в таком состоянии вы просыпаетесь довольно часто, значит, вы неправильно питаетесь.

Учеными-медиками составлен целый список продуктов, способствующих удержанию жидкости в организме. В каждом — различное содержание соли, так как именно она — главный виновник отеков. Если объяснять это с научной точки зрения, то задержка жидкости в организме — ни что иное, как нарушение электролитного баланса. Он будет в норме, если натрий, калий, кальций, магний будут присутствовать в нужных количествах. Много в организме натрия — происходит накапливание жидкости, мало кальция — возникают отеки.

Кандидат медицинских наук Татьяна Вечкитова поясняет: если человек в сутки употребляет более четырех–пяти грамм соли, то вместе с отеками он получит скачок артериального давления и проблемы с почками.

Учеными определено и содержание поваренной соли в каждом из продуктов. Так, в копченых колбасах ее 1300–1800 мг на 100 г продукта, сырах твердых сортов — 900–1300, чипсах — 1000–1200, квашеной капусте и сырах мягких сортов — 800 мг. Рекордсменом стал соевый соус — 5000 (!).

Насыщенными солью также являются соленья, консервированные продукты, всевозможные маринады. Хорошо удерживают соль сладости, печенья, газированная вода, сиропы, мед, жирные молочные продукты, кисломолочные, майонез, кетчупы, спреды, дрожжевые продукты. Даже безобидные, на первый взгляд, кукурузные палочки содержат 660 мг натрия на 100 г продукта. Фаст-фуд, сладкие чай и кофе, любые алкогольные напитки также являются причиной отеков.

В сущности все продукты растительного или животного происхождения в той или иной мере содержат натрий. Но в допустимых для организма количествах. Он есть в яйцах, морепродуктах, бобовых, злаковых, молочных продуктах. Однако то, что продается в торговых сетях, это продукты с добавлением натрия в том или ином виде для придания товару свежести, возможности долго его хранить, красивому внешнему виду. Таким образом в наши организм поступает огромное количество лишней соли, которая приводит к задержке жидкости.

Сохранению натрия в организме способствует и гормон альдостерон. Его выброс стимулирует высокий уровень инсулина в крови. А инсулин повышается за счет продуктов с высоким гликемическим индексом. Это продукты, у которых ГИ выше 70: злаковые (гликемический индекс равен 100), картофель фри (95), пиво и фаст фуд (103), печеное (90).

Соленое, сладкое и алкоголь могут вызвать не явный отек, а отек подкожно-жировой клетчатки. Он не виден внешне, так как жидкость равномерно распределяется по всему слою жировых клеток. Ощутить его можно по слегка отекшим конечностям, ухудшению растяжки; человеку становится труднее наклоняться, кажется, что одежда стала маловата.

Неважно, чем вызвана задержка жидкости в организме, в конечном счете она замедляет обмен веществ и расщепление жира, ведет к образованию целлюлита. Следующей стадией становятся заболевания сосудистой системы, повышение нагрузки на сердце. Скачки артериального давления — это тоже избыток жидкости в организме, не случайно в любое лекарство от высокого давления входит мочегонный компонент.

Эндокринолог Анна Сорокина советует в случае возникновения подобных отеков, пересмотреть свой рацион. Понятно, что совсем отказаться от продуктов питания из сетей мало кто сможет, но на время ограничить употребление продуктов, содержащих соль в больших количествах, по силу каждому. Неплохим вариантом будет и непродолжительная бессолевая диета. В этом случае организм сам восстановит нужный баланс.

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