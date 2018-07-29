Вишня в собственном соку — вкуснятина на зиму

Если вы любите вишню в цельном виде, то лучше не делать из нее варенье, а заготовить в собственном соку. Спросите — как? Читайте наш рецепт.

Понадобится:

1 кг вишни,

1 кг сахара.

Приготовление:

Банки и крышки заранее простерилизовать. Вишню перебрать, хорошо промыть в холодной воде, обсушить. С помощью специального приспособления аккуратно удалить из плодов косточки.

Вишню выложить в стеклянную или керамическую посуду. Ягоды засыпать сахаром, посуду затянуть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 1-2 часа.

В банки выложить ягоды с соком до «плечиков» банки. Банки с вишней поставить в кастрюлю с водой. Довести до кипения (0,5 л банки стерилизовать 15 минут, 1 л банки — 20 минут).

Банки закатать стерилизованными крышками. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Хранить вишню в прохладном месте.