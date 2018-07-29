Ещё
Вишня в собственном соку — вкуснятина на зиму
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вишня в собственном соку — вкуснятина на зиму 

7dach.ru 3 часа назад
Фото: 7dach.ru
Если вы любите вишню в цельном виде, то лучше не делать из нее варенье, а заготовить в собственном соку. Спросите — как? Читайте наш рецепт.
Вишня в собственном соку/Фото: Мария Ковалева/BurdaMedia
Понадобится:
1 кг вишни,
1 кг сахара.
Приготовление:
Банки и крышки заранее простерилизовать. Вишню перебрать, хорошо промыть в холодной воде, обсушить. С помощью специального приспособления аккуратно удалить из плодов косточки.
Вишню выложить в стеклянную или керамическую посуду. Ягоды засыпать сахаром, посуду затянуть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 1-2 часа.
В банки выложить ягоды с соком до «плечиков» банки. Банки с вишней поставить в кастрюлю с водой. Довести до кипения (0,5 л банки стерилизовать 15 минут, 1 л банки — 20 минут).
Банки закатать стерилизованными крышками. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Хранить вишню в прохладном месте.
7dach.ru: последние новости
Рецепты здоровья: полынь как средство от глистов Удалять ли поросль малины? Сметанная шарлотка с абрикосами - каждому сезону своя шарлотка!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 признаков плохой хозяйки в доме13
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Почему шумит в ушах8
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной11
Седокова возмутила выступлением в купальнике76
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение