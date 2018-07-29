Если вы любите вишню в цельном виде, то лучше не делать из нее варенье, а заготовить в собственном соку. Спросите — как? Читайте наш рецепт.
Вишня в собственном соку/Фото: Мария Ковалева/BurdaMedia
Понадобится:
1 кг вишни,
1 кг сахара.
Приготовление:
Банки и крышки заранее простерилизовать. Вишню перебрать, хорошо промыть в холодной воде, обсушить. С помощью специального приспособления аккуратно удалить из плодов косточки.
Вишню выложить в стеклянную или керамическую посуду. Ягоды засыпать сахаром, посуду затянуть пищевой пленкой и поставить в теплое место на 1-2 часа.
В банки выложить ягоды с соком до «плечиков» банки. Банки с вишней поставить в кастрюлю с водой. Довести до кипения (0,5 л банки стерилизовать 15 минут, 1 л банки — 20 минут).
Банки закатать стерилизованными крышками. Перевернуть, укутать и дать полностью остыть. Хранить вишню в прохладном месте.