25 гениальных советов по использованию микроволновой печи не по прямому назначению

Сегодня практически в каждой квартире есть такое «чудо враждебной техники», как микроволновая печь. Этот гаджет существенно облегчает жизнь современному человеку, экономя при этом немало времени. В основном, люди используют микроволновую печь для быстрого разогревания пищи, а в редких случаях готовят с её помощью целые блюда.

Но наверняка многие даже не догадываются о том, что микроволновку можно использовать не только для этих целей. Представляем вашему вниманию 25 бесценных советов, которые помогут вам в использовании микроволновой печи в своих интересах.

Шинкуем лук без слез

Вы можете раз и навсегда покончить со слезами при шинковке лука, просто срезав оба конца луковицы и поместив ее в микроволновую печь. Нагревайте лук на полной мощности в течение 30 секунд, и поры, выделяющие сок, подсохнут. Вкус и все полезные вещества останутся на месте, а вот провоцирующие слезоотделение энзимы испарятся, и лук будет легко нашинковать, не пролив ни слезинки.

Возвращаем аромат долго хранившимся специям

Специям, орехам и приправам можно вернуть былой аромат после долгого хранения. Для этого достаточно нагреть их в микроволновке в течение 15 секунд на полной мощности.

Растапливаем маргарин

Маргарин или масло можно растопить в микроволновой печи при высокой температуре в течение одной минуты. Это лучше, чем оставлять его на открытом воздухе в течение нескольких часов или топить его на плите, рискуя тем, что он загорится.

Возвращаем к жизни картофельные чипсы

Желающие восстановить хрустящие свойства чипсов могут легко сделать это с помощью микроволновки. Положите в нее вместе с чипсами несколько одноразовых бумажных полотенец, и излишняя влага при тепловой обработке будет ими полностью впитана. Даже короткое нагревание легко вернет к жизни ваши хрустящие чипсы.

«Реанимируем» зачерствевшие крекеры

Не только чипсам можно вернуть их «хрусткость» — черствые крекеры и хлопья также значительно улучшат свои качества благодаря такому же фокусу! В этом случае в бумажных полотенцах нет необходимости. Просто нагревайте крекеры в течение тридцати секунд в микроволновой печи, и они приобретут вкус свежеиспеченных.

Возвращаем свежесть черствому хлебу

Зачерствевший хлеб можно успешно «освежить», обернув ломтики влажной салфеткой и нагрев в микроволновке в течение 10 секунд на полной мощности. При необходимости операцию можно повторить до достижения желаемой мягкости хлеба.

Готовим «обезжиренный» бекон

Приготовление чипсов из бекона в микроволновой печи гораздо быстрее и полезнее, чем в обычных условиях. Положите бумажные полотенца на тарелку, сверху поместите несколько ломтиков бекона и во избежание жирных брызг накройте такими же полотенцами. Установите время от 3 до 5 минут на большой мощности, и вы получите вкусные чипсы без излишнего жира.

Размораживаем сэндвичи и выпечку

Обычно замороженные сэндвичи и выпечка становятся сырыми и вялыми при разогревании. Этого можно избежать, обернув их бумажным полотенцем. Вы увидите, что влага впитается в салфетки, вместо того чтобы остаться на поверхности продукта.

Жарим орехи

В микроволновой печи можно поджарить кешью или миндаль гораздо быстрее, чем в обычной печи. Просто рассыпьте орешки на блюде, подходящем для обработки в микроволновке, установите таймер на 1 минуту при высокой мощности. Повторите эту операцию 4-5 раз, в перерывах перемешивая орешки.

Проверяем контейнер на пригодность

Если вам необходимо испытать пластиковый контейнер на предмет безопасности обработки в микроволновке, поместите в него кружку с холодной водой и нагрейте в течение одной минуты. Если вода окажется горячей, а контейнер при этом останется холодным — все в порядке. Если контейнер нагревается, от него придется отказаться.

Готовим быстрый омлет

В микроволновке можно приготовить вкусную яичницу за 3 минуты. Разбейте яйца в чашку, добавив при этом соль, сыр и зелень по желанию, установите высокую мощность. Когда вы услышите сигнал готовности, вас ждет удивительное открытие — вкусное блюдо получается почти мгновенно!

Декристаллизация меда

Мед кажется вам слишком густым? Если он кристаллизовался, поставьте банку без крышки в микроволновку на 2 минуты при низкой мощности. Мед снова станет текучим и полностью сохранит свой волшебный вкус.

Размачиваем чечевицу и фасоль

Микроволновка может помочь ускорить размачивание чечевицы или фасоли, которое обычно занимает целую ночь. Поместите продукты в специальную миску, залейте водой, добавьте щепотку соды и нагревайте в течение 10 минут. Затем оставьте остывать на 30-40 минут, и вы получите фасоль, готовую к дальнейшей обработке.

Растапливаем шоколад

Вам наверняка пригодится быстрый способ приготовления горячего шоколада без комков. Измельчите плитку как можно тщательнее и поместите кусочки шоколада в специальной чаше в микроволновку на 15 секунд. Затем повторяйте эту операцию, в перерывах слегка помешивая продукт до достижения желаемого результата.

Сушим травы

Для правильного высушивания трав воспользуйтесь следующим советом. Нагрейте их в емкости в течение 2-4 минут на высокой мощности, переложив предварительно бумажными салфетками. Затем следует слегка помять салфетки с травой, повторить операцию и извлечь готовые высушенные растения.

Восстановление затвердевшего коричневого сахара

В спешке велик риск передержать коричневый сахар, после чего он превращается в окаменелость, с которой сложно что-либо сделать. Если это произошло, положите его в миску с ломтиком хлеба, сбрызните водой и поставьте на 30-45 секунд в микроволновую печь. Отсыревший сахар тоже можно спасти. Положите сахар в чашку и поставьте в микроволновку на 20-30 секунд.

Запекаем рыбное филе

Чтобы приготовить рыбное филе в микроволновке, необходимо прежде обязательно обсушить его как следует. Размещая филе на тарелке, проследите, чтобы хвосты пересеклись, образовав такую же общую толщину, как на остальной поверхности блюда. Извлекать рыбу необходимо, когда она еще сохраняет частичную прозрачность. Это может показаться вам странным, но дело в том, что процесс готовки продолжается еще некоторое время после выключения печи. А вот оставив рыбу готовиться еще на несколько секунд, вы легко можете ее пересушить.

Печем шоколадный кекс

Любители шоколадного кекса могут легко получить его за одну минуту и сорок секунд. Нужно смешать сахар, какао, соль, корицу и муку в чаше. После получения однородной смеси сухих ингредиентов нужно по очереди влить жидкие: воду, ванильное мороженое и растительное масло. Еще раз смешиваем все до полного исчезновения комков и нагреваем в микроволновке на высокой мощности, предвкушая скорое наслаждение.

Увеличиваем объем сока, полученного из лимонов и лаймов

Представьте, можно сделать лимоны или лаймы более сочными и легко «выжимаемыми», поместив их в микроволновую печь на 10-20 секунд на высокой мощности. Затем нарежьте лимоны, положите в соковыжималку, и вы будете удивлены, насколько более сочными, чем обычно, они окажутся.

Идеальные яйца-пашот

Вы можете приготовить замечательные яйца-пашот в микроволновке, разбив яйца в специальную чашу с кипящей водой и капелькой белого уксуса. Необходимо вставить в желток пару зубочисток, накрыть чашу пищевой пленкой и только после этого поставить все в микроволновку. Блюдо готовится на максимальной мощности в течение 30 секунд. После этого яйцо осторожно поворачивают и повторяют операцию в течение 20 секунд, достигая полной готовности продукта.

Очищаем чеснок от кожуры

Очистка зубков чеснока от кожуры может быть хлопотной процедурой, особенно если вы спешите. Проблема имеет простое решение — поставьте головку чеснока в микроволновку и нагрейте в течение 15 секунд на полной мощности. Шелуха станет влажной, и ее можно будет легко удалить.

Делаем подтаянное мороженое

Поставьте контейнер с мороженым в микроволновую печь и нагревайте на большой мощности с промежутками в 10 секунд. На литр емкости в среднем уходит 30 секунд.

Как быстро сварить кукурузу

Отрежьте нижнюю часть початка и поместите кукурузу в микроволновую печь. Нагрейте початок на высокой мощности в течение 30 секунд. После того как закончите, возьмите верхний конец початка и стряхните, и вы заметите, что кукуруза с легкостью выскальзывает из шелухи.

Взбиваем сливки

Нужны взбитые сливки для горячих напитков? Просто налейте сливки в контейнер вашего миксера, наполнив его до половины. Закройте крышку и взбейте их до появления пены. Затем снимите крышку и поставьте контейнер в микроволновку на 30 секунд при высокой мощности. Все готово — можно взять пену ложечкой и поместить в чашки с горячими напитками.

Удаляем кожуру с фруктов и овощей

Нелегкая задача, не правда ли, очистить от кожуры помидоры или, скажем, персики? И здесь снова микроволновка может оказать бесценную помощь! Просто нагрейте фрукты в течение 30 секунд на высокой мощности и оставьте на пару минут остынуть. Вы станете свидетелем маленького чуда: кожура начнет сама отставать прямо у вас на глазах, и ваша цель будет достигнута без усилий.