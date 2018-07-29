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В Башкирии нашли заменитель дизеля для сельхозтехники
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В Башкирии нашли заменитель дизеля для сельхозтехники 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Генератор «Практика», работающий на рапсовом масле вместо дизеля, представили в Башкирии на Дне поля в Зауралье. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства региона. Техническую новинку представила компания «Щелково Агрохим». При использовании рапсового масла ресурсы агрегата увеличиваются в несколько раз и заметно сокращается уровень вредных выхлопов в окружающую среду. Слабой стороной является то, что на 10% уменьшается мощность генератора, отметили представители фирмы.
— Учитывая то, что цены на горюче-смазочные материалы достаточно высокие для аграриев, мы ищем альтернативное и более дешевое топливо, которым могут служить рапсовое масло, масло редьки или крамба, и стараемся всячески развивать данное направление, — прокомментировал заместитель Премьер-министра Правительства РБ — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
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