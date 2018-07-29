Какое русское блюдо самое невкусное? Почему кухня «боевой нации» не выдерживает никакой критики?

Англичанин Блэр рассказал китайскому телеканалу, какие русские продукты самые невкусные. В передаче «Мир говорит», Блэр рассказал, что за три месяца жизни в России похудел на три килограмма из-за того, что русская еда противная на вкус. Замечу, что немецкая сборная привезла с собой на чемпионат 18 тысяч литров пива, 700 килограмм колбасы и 300 грамм картошки. Они боялись, что будут голодать? Если команда оголодает в России, как же они играть смогут?

Вроде живем на одной планете, вкусы у нас должны быть схожие, однако и китайским интернет-пользователям русская еда кажется невкусной. Один бутерброд с черемшой чего стоит. Если надо будет выбирать между этим «лакомством» и диетой, думаю, мало кто выберет первое. Вообще рестораны русской кухни в Китае прижились только на Северо-Востоке, в остальных местах русскую кухню не жалуют.

Почему же всем так не нравится русская еда? Почему сами русские, боевая нация, вызывают у китайцев восхищение, а их блюда уступают в популярности европейским?

Что едят русские?

Перед тем как обрушиться с критикой на вкусовые свойства русских блюд, разберемся, что же они из себя представляют. Главными продуктами в России считаются картошка, молоко, хлеб, сыр и колбаса, за ними следуют лук, морковь, капуста и свекла, и завершают список водка, черный хлеб и икра. Это русские едят чаще всего, их вы, скорее всего, и найдете в меню ресторанов русской кухни в Китае. Например, в меню ресторана «Москва» в Пекине, которое можно найти в интернете.

Осетрина, запеченная в тесте. Ресторан «Славянский базар»

Блюда на картинках в меню выглядят вполне обыкновенно, почему же в реальности они никому не приходятся по вкусу?

Наверное, все дело в способе приготовления, к которому китайцы не привыкли. Русские блюда бывают кислыми, сладкими, солеными, жирными и холодными. Русским нравится кислая еда, поэтому в любом русском ресторане вы всегда сможете найти соленые огурцы и квас. Знаменитый русский черный хлеб на вкус тоже кисловат, а в супы они любят добавлять сметану.

Поговорим немного о сладком. В чай русские всегда добавляют сахар или мед. Что касается соленого, они просто берут соль и макают в нее хлеб. Стоит заметить, что хлеб с солью — распространенная закуска к водке. Русские высоко ценят хлеб с солью, для них это символ уважения и гостеприимства. Так встречали и Си Цзиньпина

Русские живут при очень низких температурах, чему я не перестаю удивляться, да к тому же постоянно едят холодное, даже зимой. На обед подается в основном холодная закуска: красная или черная икра, ветчина, соленая рыба, сыр. Еще у них есть так называемый бекон, который в холодном виде кладется на кусок хлеба. А еще есть свиные шкварки, которые едят угадайте как? Холодными.

Только истинным героям по зубам такое угощение

В процессе готовки ингредиенты часто смешивают, не добавляя специй. Порой в блюдах сочетают совершенно несочетаемое. Добавить напиток в еду? Пожалуйста! Традиционный русский напиток квас используется для приготовления окрошки, куда также добавляют сметану. Если смешать майонез, свеклу, рыбу, картошку, морковь, получится изумительный салат «сельдь под шубой». По поводу этого шедевра кулинарии другого мнения, кроме плохого, быть не может.

Несмотря на то, что в русских блюдах чего только не намешано, специй они туда кладут крайне мало. Современное кулинарное искусство в России было изначально тесно связано с христианскими традициями, в соответствии с которыми еда не должна иметь сильно выражено вкуса, как, например, при добавлении сычуаньского перца, соевого соуса или имбиря в уксусе. Именно поэтому китайцам, а особенно жителям провинции Сычуань, русская еда не нравится из-за своей безвкусности.

Продажа кваса и пива в одном из магазинов Калининграда

Блюда, обусловленные географическим положением и культурными особенностями

Нет смысла отрицать, что географическое положение влияет на пищевые привычки, культуру, экономику и политику страны. Самое прямое влияние оказывается, конечно, на вкусовые пристрастия народа.

Такое влияние проявляется в двух направлениях: во-первых, какие продукты доступны населению, а какие нет (тропических фруктов в России не найдешь, как ни старайся). В России мало едят овощей, основу рациона составляет мясо и молочные продукты. Может поэтому боевой народ может есть холодную свинину и добавлять молоко во все подряд?

Во-вторых, вкусовые особенности еды подстраиваются под природные условия. Например, русские предпочитают кислую еду, потому что живут в холодной стране, где длина светового дня коротка, а, следовательно, фрукты вырастают кислыми. Если сравнить яблоки, выращенные в России и Китае, вторые окажутся намного слаще.

Если схожи климатические условия проживания, схожи и вкусовые привычки. Так жители Сычуаня и Чунцина очень любят острое. Россия же находится одновременно и в Европе, и в Азии, кулинарные традиции обеих частей света должны были в ней соединиться, однако русская кухня все же скорее европейская.

Профессор Ань проанализировал 56 498 блюд со всех уголков мира и обнаружил, что на Западе самыми любимыми продуктами может выделить молоко, сливочное масло, ваниль, яйца, сахар и пшеница, в то время как на востоке чаще всего используют соевый соус, лук, кунжутное масло, рис, сою и имбирь. Пристрастия россиян совпадают с западными в отношении молока, яиц и пшеницы. Это обосновано тем, что отношения с Европейскими странами у России всегда были более тесными. Как выяснилось большинство продуктов в Россию были завезены, что также обусловлено климатическими особенностями. Например, так любимые в России продукты брожения появились здесь благодаря кочевникам скифам и древним грекам; гречка, рис и специи были привезены из Византийской империи; майонез, который добавляют чуть ли не в каждый салат прибыл из Франции.

Русская кухня сформировалась при сочетании местных и привозимых продуктов, не обошлось тут как всегда и без русской смекалки.

Еще одна причина — нехватка еды Профессор Юго-западного финансово-экономического университета Лян Пинхань считает, что география и климат не могут быть единственными факторами, повлиявшими на русскую кухню, не стоит забывать о своевременной поставке продовольствия в некоторые районы страны.

Всем известно, что в провинции Сычуань любят острое, но не все знают, что раньше жители этих мест предпочитали острому соленое. После императора Цяньлун уменьшились поставки соли в регион, и чтобы вернуть еде вкус люди стали делать ее острой. Сычуань до сих пор славится самыми острыми блюдами в стране.

По мнению профессора Лян Пинханя, именно от объема поставок продовольствия зависело формирования вкусовых привычек в тех или иных областях, вкусовые привычки со временем укреплялись и становились кулинарными традициями. В современном обществе товарного изобилия все стало наоборот, теперь потребительское предпочтение влияет на объемы поставок.

Русские во все привыкли добавлять сметану или майонез, это должно быть как-то связано с дефицитом продовольствия.

Русские блины в ресторане «Славянский базар»Начиная со времен Второй Мировой, в Советском Союзе началась нехватка продуктов питания, страна до сих пор сильно зависит от импорта.

Хрущев, описывая социалистическое общество, говорил, что каждый в таком обществе сможет каждый день на обед есть говядину с картошкой. В реальности же в стране был серьезный продовольственный дефицит. Чтобы каждый день было что поесть, люди покупали продукты впрок, консервировали, мариновали, так их хватало на более долгий период времени. А что если кому-то вкус таких продуктов не нравится?

В советские времена большой популярностью пользовалась окрошка: мелко порезанные колбаса, огурец и редис, залитые квасом со сметаной. Можно себе представить, что в процессе приготовления все изначальные ингредиенты теряли свой вкус и приобретали новый. В XVIII веке один французский кулинар изобрел заправку для салата, в которую русские добавили горчицу и стали заправлять свои салаты, которые был способен съесть только истинный храбрец. После 1970 года из-за нехватки свежих продуктов, чтобы перебить неприятный привкус того, что было, русские во все стали добавлять майонез. Наверное, сохранившаяся в русских любовь к смешению несовместимого пошла именно с тех времен.

Любовь русских к новаторству

И все же в блюдах русской кухни чувствуется своеобразие, талант и творческие способности людей их создавших. Русский дух — то, что делает этот народ боевым, то, что можно понять, как «национальную сообразительность». В свое время Сталин говорил о русском духе новаторства так: Русский народ — люди изобретательные. Люди с сильным характером. Люди с богатой фантазией. В чем же сейчас проявляется эта прославленная русская фантазия, не в том ли, чтобы переделывать чужие изобретения и выдавать за свои?

Русские заимствуют что-то у другой страны, переделывают на свой лад и считают частью своей истории. Взять, например, православие. Оно пришло на Русь в 60-х годах IX века, современная же Россия является всемирным центром православия. Так же было и с майонезом, придуманным во Франции, но ставшим таким популярным в России. Сейчас это чуть ли не российский национальный продукт, который добавляют при готовке овощей, супа, рыбы или мяса. Журнал, выпускаемый российским посольством в Китае, в одном из разделов познакомил читателей с историей майонеза в России.

А что насчет пельменей? Пельмени тоже блюдо не русское, но готовит их боевой народ в своих лучших традициях. Тесто такое же, как в китайских пельменях, а начинка может быть из вишни, яблока, картошки, разных видов мяса. Есть это полагается с луком и сметаной. В интернете я даже видела картинку с шашлыком из пельменей. Вот и думайте сами, почему китайцы обходят стороной русские рестораны.

Печенка в сметане с маринованными огурцами и яичной лапшой

А если серьезно, российские продукты в китайских ресторанах или в магазине у китайцев спросом не пользуются по следующей причине: если в самой России продуктов не хватает, зачем они их экспортируют?

Россия всегда сильно зависила от импорта зарубежных продуктов, по подсчетам ученого Ван Дяньхуа, в 2010 году на человека приходилось по 43 кг мяса и 194 литра молока, тогда как объем покупаемого мяса и молока на человека составил 81 кг и 392 литра соответственно. Производимого на территории страны хватает, чтобы удовлетворить спрос лишь наполовину, от 30% до 50% импортируется. Это сколько же правительству приходится ежегодно тратить денег, чтобы прокормить свой народ.

Россия экспортирует в основном индустриальные товары, а не продовольствие, исключением является пшеница, экспорт которой составляет 1,8%.

Зачем Россия продает так много товара стране с самым большим населением, Китаю, для нас пока останется загадкой.