7 завтраков для тех, кто считает калории

1. Яйца в беконе

Простой рецепт привычной яичницы с беконом. Для приготовления используем формы для кексов, а также:

бекон — 6 ломтиков

яйца — 6 шт.

Духовку разогрейте до 200 градусов, формы для кексов хорошенько смажьте маслом. По краю каждой формы уложите ломтик бекона, в середину залейте по одному яйцу, добавьте специи и зелень по вкусу, выпекайте в духовке 20 минут. Как приготовятся, дайте остыть.

Посчитаем: в одной порции 100 калорий, так что три таких маффина отлично подойдут в качестве завтрака.

2. Зеленый смузи

Смузи идеальны, когда речь заходит о полезной еде (несколько рецептов можно найти в статье Как правильно готовить смузи. Шесть рецептов). Для этого напитка нам понадобится:

листья молодого шпината — 2 чашки

натуральный обезжиренный йогурт (или кефир) — 200 г груша — 1 шт. (очистить и нарезать кубиками)

зеленый или красный виноград — 15 шт.

авокадо — 2 ст. ложки

сок лимона или лайма — 1–2 ст. ложки

​Все ингредиенты смешайте в блендере в течение двух минут.

Посчитаем: в одной порции такого коктейля почти 300 калорий и невероятное количество витаминов.

3. Йогуртовое парфе

Парфе — отличный вариант для быстрого завтрака! Рецепт овсяного можно найти в статье 7 завтраков: для тех, кто любит сладкое, но бережет фигуру, а мы приготовим блюдо из следующих ингредиентов:

лесные ягоды или виноград — 1 чашка

банан — 1 шт.

кокосовая стружка — 1/4 стакана

мюсли — 1/2 чашки

обезжиренный йогурт или кефир — 1/2 чашки

Все ингредиенты укладываем в желаемую емкость слоями: ягоды, слой йогурта, мюсли, банан, слой йогурта, кокосовая стружка. Если не любите кокосовую стружку, то добавьте сверху мелко нарезанные орехи.

Посчитаем: в одной порции парфе 184 калории — можно позволить себе порцию и еще чуть-чуть!

4. Тост со шпинатом и брокколи

Обожаю французские тосты и любые другие виды тостов (как в статье 7 завтраков для тех, кто любит сэндвичи)! Для приготовления вкусного и сытного блюда используем:

хлеб (желательно серый или с отрубями) — 2 кусочка

сливочный сыр — 2 ст. ложки

листья шпината — 1 горсть

брокколи — 1 горсть

специи и зелень — по вкусу

Сливочный сыр помещаем на 30 секунд в микроволновку (чтобы слегка расплавился). Брокколи и шпинат мелко режем, смешиваем с сыром и добавляем специи. Помещаем начинку между двух кусочков хлеба и обжариваем на сковороде или на гриле. Листья шпината можно заменить более доступным салатом.

Посчитаем: в таком бутерброде 290 калорий, так что рекомендую его употреблять как самостоятельно блюдо.

5. Диетические оладьи

Оладьи на завтрак — отличный вариант (несколько рецептов можно найти в статье 7 завтраков: для тех, кто любит оладьи). Секрет низкой калорийности рецепта этих оладьев — отсутствие традиционной муки. Нам понадобится:

миндальная мука — 3 чашки

семена льна — 1 ст. ложка

соль — 1/2 ч. ложки

сода, гашеная уксусом — 1/2 ч. ложки

яйца — 3 шт.

молоко — 3/4 чашки

оливковое масло — 2 ст. ложки

В небольшой чашке смешайте соль, соду, муку, семена льна. В большой миске взбейте молоко, яйца и масло. Муку постепенно добавьте в молочную смесь, тщательно помешивая. Молоком можно отрегулировать консистенцию, идеальную для оладий. Сковороду разогрейте и смажьте маслом, выпекайте блины по две минуты с каждой стороны (или пока не появятся пузырьки по краям).

Посчитаем: из смеси получается около четырех блинов, каждый содержит 160 калорий. Так что рекомендую съедать по одному блинчику на завтрак, дополнив его йогуртом, творогом, сиропом или любимыми фруктами.

6. Итальянская яичница с ветчиной

Яйца — незаменимый и низкокалорийный источник белка, а яичница — легкий и доступный каждому рецепт. Главное, заготовить следующие ингредиенты:

​помидоры (нарезать дольками) — 1 шт.

шпинат — 1 горсть

красный перец (нарезать средними ломтиками) — 1 шт.

лук репчатый (мелко порезать) — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика (пропустить через пресс)

базилик, зелень, специи и соль — по вкусу

яйца — 2 шт.

измельченный сыр Разогрейте сковороду с оливковым маслом, поджарьте, хорошенько перемешивая, все овощи (в первую очередь лук, затем перец, потом помидоры, чеснок и специи). Затем залейте яйцами, посыпьте сыром и жарьте на небольшом огне под крышкой до готовности.

Посчитаем: на завтрак можно съесть одну такую порцию, она содержит чуть меньше 300 калорий.

7. Клубничный тост

Про полезные бутерброды я уже писала (7 завтраков: для тех, кто не любит готовить), теперь дополним список еще одним полезным и простым рецептом:

клубника — 2–3 ягоды

козий сыр (или плавленый нежирный сыр) — 2 ст. ложки

небольшой кусок хлеба

​Из ингредиентов готовим бутерброд (как на картинке), при желании добавляем мед и наслаждаемся вкусом!

Иллюстрации: popsugar.com, skinnyms.com, pattysfood.com, wehweratit.com Еще больше идей для вашего завтрака:

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