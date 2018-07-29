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Послеродовые отеки: причины и методы устранения
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Послеродовые отеки: причины и методы устранения 

Medical Insider 35 минут назад
Фото: Medical Insider
Фото: FlickrПослеродовые отеки: причины и методы устраненияПосле родов у многих женщин отмечается отечность, особенно в ногах и на лице. Это называется послеродовым отеком. Во время беременности организм сохраняет дополнительную воду для поддержки ребенка, и эта вода постепенно высвобождается с помощью потоотделения и мочеиспускания. Организму нужно время для уменьшения отеков. Правильное питание, отдых и сон помогут организму вернуться в здоровое состояние.
Как снять послеродовые отеки?
Домашние средства, которые могут уменьшить отеки после родов:
1. Питье воды
Это может показаться противоречивым, но вода может помочь с потерей жидкости. Это связано с тем, что обезвоживание заставляет тело задерживать жидкость. Вода также помогает освобождаться от отходов через почки, что может ускорять восстановление после беременности.
2. Поднятие ног  Чтобы уменьшить отек ног и улучшить кровообращение, надо держать ноги поднятыми. Жидкость скапливается в ногах, когда человек стоит, поэтому поднятие ног может временно уменьшить отек.
3. Выполнение легких упражнений
Легкие упражнения могут уменьшить отеки и связанные с ними симптомы. Движения помогают крови и воде циркулировать.
Однако всегда необходимо слушать свое тело и избегать движений, которые вызывают боль.
Врачи рекомендует выполнять следующие мероприятия:
прогулки пешком;
йога;
плавание;
пилатес.
4. Ношение компрессионных чулок
Исследователи обнаружили, что ношение компрессионных чулок помогает уменьшить отек в течение 24-часового периода после родов. Однако они отметили, что необходимы дальнейшие исследования. Сжимающие чулки помогают увеличить кровоток, уменьшая размер кровеносных сосудов в ногах, тем самым уменьшая отек.
5. Ношение свободной одежды
Плотно прилегающая одежда может нарушить циркуляцию на различных частях тела. Это может привести к отекам.
6. Избегайте соли
Соль может увеличить удержание воды. Тело должно поддерживать баланс натрия и воды. Если люди потребляют слишком много натрия или соли, они будут удерживать больше воды. Источники натрия включают столовую соль и обработанные пищевые продукты, такие как торты, чипсы, расфасованные блюда и безалкогольные напитки.
Диетологи рекомендуют употреблять не более 2300 миллиграммов натрия в день.
7. Ешьте богатые калием продукты
Натрий и калий работают вместе, и организму требуется баланс. Потребление большего количества калия снижает количество натрия в организме. Продукты, богатые калием, включают:
абрикосы;
авокадо;
шпинат;
запеченные бобы;
чечевица;
йогурт;
арахисовое масло.
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