Почему решение стать винным гиком может быть плохой затеей

Почему решение стать винным гиком может быть плохой затеейКаким должно быть хорошее вино в понимании обывателя? Вкусным, насыщенным. Не кислым, не вызывать изжогу или головную боль…

А каким оно должно быть в понимании ценителя? Оно должно быть интересным. Именно по этому критерию эксперты измеряют качество вина.

Но становиться им я никому не рекомендую.

Вся суть вина в богатстве ароматов

Вкусовые свойства вина определяет множество параметров, но интерес ценителей вызывает главным образом ароматическая палитра. Её оттенки разделяют по их происхождению:

Первичные оттенки — попадают в вино из самого винограда. Это всевозможные ароматы ягод и фруктов. Виноград тоже ягода/фрукт и в нем образуются схожие химические соединения. После брожения они могут напоминать и малину, и вишню.

Вторичные оттенки — целиком образуются в процессе брожения. Тот самый «винный запах».

Третичные оттенки — возникают в результате выдержки вина. Они наиболее интересны: ароматы ванили, специй, кожи, дуба, табака, орехов, кофе, шоколада. А так же ароматы сушеных или подвяленых фруктов.

Для белых вин есть свои нюансы, но для красных все однозначно — только выдержанное вино обладающее богатством третичных оттенков в аромате может зацепить искушенного любителя.

Почему хорошее вино не может стоить дёшево

Для создания насыщенного и ароматного напитка виноделу необходимо потратится на всех этапах производства. В цену бутылки могут быть заложены:

Цена на землю. Требуются неплодородные почвы с хорошей аэрацией.

Качественный рассадный материал. Селекция ведется по сей день.

Ограничение урожайности. Это важно. Чем меньше ягод на лозе — тем они насыщеннее

Современное оборудование. Ногами сейчас никто не давит.

Услуги именитого консультанта. Такой человек может спасти весь бизнес.

Бочки для выдержки. Важнейший компонент хорошего вина.

Как видно, на любом этапе можно существенно сэкономить. Поэтому, вино может стоить и 2 евро за литр, и 100 евро за бутылку. И это будет честная цена без переплаты за бренд или громкое имя производителя.

У нас никто не разбирается в вине из-за его высокой стоимости

Многие люди отмечают, что все вина одинаковы на вкус. Некоторые даже уверенны в том, что всё продающееся в наших магазинах — подделка, разлитая из одной бочки в соседнем подвале. Нет, таковы натуральные свойства настоящего вина и реалии рынка.

Стоимость хорошего красного вина у нас начинается от трех тысяч рублей. Естественно, мало кто готов отдавать такие деньги. А бутылки дешевле одной-полутора тысяч — это преимущественно молодые, базовые вина, не имеющее третичных ароматов. Одинаковые на вкус по своей сути.

Именно! Можно сколько угодно строить из себя эксперта и говорить об идеальном балансе кислотности и танинности, — без выдержки и сопутствующих затрат в аромате любого вина будут «слышны» одни и те же фрукты, ягоды и немного специй.

Как бы ни старались маркетологи, здесь не важен сорт винограда и регион производства. Франция или Аргентина, Италия или ЮАР — все они как близнецы-братья.

Что бы разбираться в вине, необходимо иметь деньги. Иначе, вы будете как человек пробовавший только зеленый чай, не иметь ни малейшего представления о вкусе черного.

Вдобавок, только дорогие вина могут раскрыть стиль винодела и регион, предоставить реальное разнообразие оттенков.

В России существует стигматизация употребления алкоголя

Итак, вы всё же решили стать винным ценителем. У вас достаточно денег, здоровья, и вы исповедуете гедонизм. Проблемы всё равно могут возникнуть.

Из-за низкого уровня культуры потребления алкоголя в нашей стране, вы можете столкнуться с непониманием окружающих. Вы будете ловить косые взгляды, вас могут назвать алкоголиком, устраиваемые вами дегустации для друзей будут превращаться в пьянки.

В России с одной стороны много пьют, а с другой стороны имеется стигматизация потребления алкоголя. Наш человек не может просто выпить — как это делают в Европе, в той же православной Сербии.

Выпив, человек совершает ментальный грех, преступает некую черту, за которой другие внутренние ограничения ломаются легче. То есть, по моему мнению, дело здесь не только в раскрепощающем действии самого алкоголя, но и в культуре и психологии.

Можно сказать, что алкоголь — это социальный конструкт, поэтому собираясь стать винным гиком, вы должны удостоверится в наличии адекватного окружения. Или сразу переехать на юг Италии.

Вино — увлечение для старомодных

Иоганну Гёте приписывают слова: «жизнь слишком коротка, чтобы пить плохое вино». Кажется, жизнь современного человека еще более насыщенна и места для по-сути бесцельного времяпрепровождения в ней становится еще меньше. А вино кроме времени отнимает и силы.

Мир полон возможностей, технологии меняют наш стиль жизни. Даже просто сидеть в интернете сейчас может быть куда интересней и полезней изнурительных дегустаций.

Не потому ли потребление алкоголя среди молодежи резко падает?

Последние веяния затронули наше общество в полной мере. Алкоголь вышел из моды и ассоциируется со старшим поколением и бедностью. Люди научились быть ответственными за свою жизнь, задавать планы на годы вперед, а не гнаться за сиюминутными удовольствиями. Уверенные в будущем, они не хотят брать дополнительные риски.

Все это выглядит так, как будто старая культура пития от безнадёжности в советском стиле отошла, а новая, на европейский манер, еще не сформировалась. И, сдается, сформировать её должны будут нынешние винные энтузиасты.

Быть винным гиком — неблагодарное дело

Самое печальное, что быть винным гиком сейчас — это быть маргиналом, которого не любит даже сама винодельческая индустрия. Ведь основными покупателями вина все равно остаются обычные люди. На их запросы все рассчитано.

В России есть несколько отечественных производителей, которые научились делать топовые вина на мировом уровне, и стоят они дешевле тысячи рублей.

Но даже в Москве их не найдешь днём с огнём. Не хватает объемов. Компании и так находятся в плюсе, реализуя простые вина большими партиями в обычных супермаркетах.

Когда-то пол века назад, власти США, изучив все за и против, решили поддержать винную индустрию. В итоге страна стала крупнейшим производителем вина в мире, а народ пересел с бурбонов на вино и оздоровился.

Российское водочное лобби вряд-ли так просто сдаст свои позиции. Оттого продвижение качественного вина в массы происходит медленно.

Не страдайте ерундой

Резюмируя всё перечисленное, — вряд ли что-то изменится в ближайшем будущем. В головах людей все так же будет твориться неразбериха, алкоголь продолжит быть стигматизирован, рынок топовых вин переоценен и труднодоступен даже для фанатов.

Я рад что огульное пьянство уходит в прошлое. Но еще я пришел к выводу, что размеренное употребление дорогих напитков — также вчерашний день.

Хорошее вино может быть произведением искусства, однако социальный контекст, современные реалии и опасность для здоровья подталкивают отказаться от его изучения.