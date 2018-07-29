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В Белгородской области пять человек отравились грибами
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В Белгородской области пять человек отравились грибами 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
С начала года пять человек пострадали от отравления грибами в Белгородской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Сотрудники ведомства напоминают белгородцам, что самым ядовитым грибом считается бледная поганка. Ложные опята, млечники, сыроежки, свинушки также могут стать причиной отравления, напоминающего банальное желудочно-кишечное расстройство.
«Одной из причин отравлений является нарушение правил приготовлении блюд. В некоторых случаях грибы употреблялись в пищу в жаренном виде без предварительного отваривания», — добавили в ведомстве.
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