В Белгородской области пять человек отравились грибами

С начала года пять человек пострадали от отравления грибами в Белгородской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства напоминают белгородцам, что самым ядовитым грибом считается бледная поганка. Ложные опята, млечники, сыроежки, свинушки также могут стать причиной отравления, напоминающего банальное желудочно-кишечное расстройство.

«Одной из причин отравлений является нарушение правил приготовлении блюд. В некоторых случаях грибы употреблялись в пищу в жаренном виде без предварительного отваривания», — добавили в ведомстве.