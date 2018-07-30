Продукт недели: дыня

К дыне невозможно относиться равнодушно. Хотя бы потому, что косточки в ней вытаскиваются «на раз» и можно наслаждаться медовой мякотью плода. Рассказываем о пользе дыни и о том, что можно из нее приготовить.

5 интересных фактов

Существует легенда: король Франции Генрих VI плотно поужинал и съел напоследок дыню. И ему, естестственно, стало плохо. Так над дыней состоялся суд. Легенда могла быть правдой, но, скорее это — поучительная история. Дело в том, что дыню следует употреблять, как отдельный прием пищи и не совмещать с другими продуктами, а в особенности не запивать алкогольными напитками.

Дыня рекомендуется при восстановлении после операций, при сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе, болезнях почек и печени, успокаивает нервную систстему, потому ее олезно есть на ночь — очент помогает от бессоницы.

Дыню нельзя есть тем, кто худеет? Доля правды в этом есть: дыня — продукт очень сладкий, содержащий много сахара, так что при поедании дыни расщепление жира приостанавливается, а при переедании дыни — лишние углеводы могут и способствовать накоплению жира.

Плод с давних времен известен в качестве восстанавливающего средства при истощении. А все благодаря легкоусвояемым углеводам, сахару, витаминам и микроэлементам, содержащимся в плоде. Кстати, в дыне витамина С больше, чем в апельсине.

Дыню полезно употреблять при заболеваниях почек и печени, при атеросклерозе, гипертонии, для повышения уровня гемоглобина в крови и регуляции работы ЖКТ, для очищения организма от токсинов.

Салат с дыней

Вам понадобится:

(На шесть порций)

Время приготовления:10-20 мин.

Дыня — ¼ шт. (тыква)

Руккола — 30 г Сыровяленая грудка индейки — 200 г Сыр мини-моцарелла — 8-10 шариков

Оливковое масло — по вкусу

Бальзамический уксус — по вкусу

Приготовление:

Очистите дыню от кожуры и семян и нарежьте небольшими кубиками. Соедините дыню с листьями рукколы и кусочками грудки индейки. Смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом в пропорции 2:1 и заправьте салат. Сверху выложите шарики моцареллы.

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