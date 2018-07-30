Компания Drop выпустила вино в банках с функцией повторного закрытия

Авторы оригинальной идеи утверждают, что покупатели в ряде случаев отдают предпочтение напиткам, которые можно употреблять «на ходу», растягивая удовольствие на протяжении длительного времени. Для таких потребителей вино Drop Wine в банках является идеальным вариантом. С одной стороны банка сохраняет качество исходного продукта, с другой — эта упаковка позволяет максимально комфортно насладиться любимым напитком и при необходимости растянуть удовольствие на продолжительное время, закрыв ее крышкой.

Алексис Бичен, основатель компании Drop, считает, что использование оригинальных банок в качестве тары для разлива вина, не может не привлечь внимание многочисленных любителей этого напитка. Теперь покупатель может быть уверен в том, что не испачкает белую скатерть, наливая вино в бокал, а производитель гарантирует качество реализуемого напитка. Еще один принципиальный момент — новая упаковка Drop Wine без проблем может отправляться на повторную переработку.